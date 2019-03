“El valor de la verdad”: Angie Jibaja y todas sus respuestas ante polígrafo

Angie Jibaja hizo si reaparición en las pantallas peruanas luego de una larga ausencia. La polémica modelo contó toda su verdad en el sillón rojo del programa “El valor de la verdad” de Latina, conducido por Beto Ortiz.

Las preguntas que respondió Angie Jibaja

1. ¿Jefferson Farfán te pagó una suite de 5 mil dólares?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja reveló que pasó una noche con Jefferson Farfán, pero aclaró que "solo se dieron unos besitos" en el lugar. Minutos antes, la modelo reveló que el futbolista le pagó una suite de cinco mil dólares.

La modelo contó que este suceso ocurrió cuando regresó de Chile, el futbolista le pagó un lujoso hospedaje en Lima como "una atención".



La 'chica de los tatuajes' dijo que intercambió "besitos tiernos" y que el seleccionado nacional es 'galante' y 'romántico', y que la trató como una reina. "Tuve una aventura de un día", sostuvo.



2. ¿Angie, pasaste una noche con Jefferson Farfán?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja confesó en 'El valor de la verdad' que pasó una noche con el futbolista Jefferson Farfán.



Tras la pregunta de Beto Ortiz en el sillón rojo, la 'Chica de los tatuajes' dio su explicación. "Una noche de amistad. Conversamos bastante toda la noche. Sinceramente no pasó nada. Hubo sus besitos tiernos, es súper guapo. Los hombres mulatos, morenos me gustan. Es súper caballero, le voy, le fui", dijo la modelo.



3. ¿Te decepcionó Jefferson Farfán?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja asegura que Jefferson Farfán la decepcionó, ya que ella lo consideraba un amigo, pero dejó entre ver que él quería algo más con ella. Además, contó que hace un tiempo fue a una discoteca y por orden del jugador Lokomotiv prohibió su ingreso.



Luego, la chica de los tatuajes aseguró que Tilsa Lozano no la dejó ingresar a la discoteca porque estaba “mal”.



4. ¿Estuviste en el Swiiss Hotel con Paolo Guerrero?

No. (La respuesta es verdad)



“La chica de los tatuajes” aseguró que nunca estuvo con Paolo Guerrero en el Swiss Hotel. “Yo no lo conozco, nunca lo he visto, es más, me encantaría conocerlo”, aseguró Angie Jibaja.



Además, afirmó que le gustaría conocer a la persona que hizo viral ese audio por WhtassApp, ya que le hizo mucho daño.



5. ¿Angie, haz consumido cocaína en los últimos seis meses?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja aceptó que tuvo una recaída en las drogas tras consumir cocaína en los últimos seis meses. Además, aceptó que mezclo medicamentos con alcohol producto de la depresión.



6. ¿Has intentado suicidarte?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja confesó que recayó en las drogas en los últimos seis meses y que en una oportunidad intentó suicidarse.



La popular 'chica de los tatuajes' contó que su ex y un amigo la "agarraron en el aire" cuando ella intentó saltar del piso doce de su departamento.



7. ¿Tilsa Lozano te utilizó para tapar su lío con el “loco” Vargas?

Sí. (La respuesta es verdad)



La modelo Angie Jibaja admitió en 'El valor de la verdad' que Tilsa Lozano ya no es su amiga y que la "utilizó" para tapar su lío con el futbolista Juan Manuel Vargas.



"Siempre me ha usado. En ese momento venía de Chile y no tenía contacto con ella. Yo venía con una imagen muy buena porque decían que era una mamá guerrera por sacar adelante a mis hijos y me había ganado nuevamente el respeto de la gente. De repente llegó ella y me dijo hay que salir con su grupo que estaba lanzando. Siempre la gente me ha usado", dijo la 'Chica de los tatuajes'.



8. ¿Te fue infiel Felipe más de una vez?

Sí. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja aseguró que su ex pareja le fue infiel muchas veces en el reality en Chile “Felipe no se dio cuenta que Ambar estaba jugando con él”, sentenció.



9. ¿Crees que Felipe Lasso es un vividor?

Sí. (La respuesta es verdad)



La modelo aseguró que su ex pareja manejaba sus cuentas, tarjetas y todo el dinero que ella ganaba trabajando en Chile y que por esa razón vino sin dinero a Perú.



10. ¿Es Felipe Lasso más vago que Jean Paul Santa María?

Sí. (La respuesta es verdad)



La modelo aseveró que su ex novio solo trabajó como mesero en Chile y que luego de eso solo participó en el reality y que ahora no sabe si trabajo o no.



11. ¿Pasa Jean Paul Santa María pensión para tus hijo?

No. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja aseguró que el padre de sus hijos no le pasa dinero a pesar que tiene mucho éxito en la orquesta de cumbia en la cual trabaja.



12. ¿Te gustaría ver preso a Jean Paul Santa María?

Sí. (La respuesta es verdad)



La modelo aseguró que si ha pensado y deseado que Jean Paul Santa María vaya a la cárcel por no cumplir con sus hijos y darle amor.



13. ¿Eres una mujer solitaria?

Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Quiso el dueño de un bar miraflorino acostarse con tu novio?

Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Te desmayaste cuando te pegó el dueño de un bar miraflorino?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Fuiste una estrella en Chile?

Sí. (La respuesta es verdad)



“Yo sigo siendo una estrella. Todo lo que me pasa rebota en Chile, allá me quieren”, comentó Angie Jibaja.



17. ¿Tienes fibrosis pulmonar?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Angie estuviste de boleto en la fiesta del Callao?

Sí. (La respuesta es verdad)



19. ¿Quiso el Ministerio de la mujer quitarte a tus hijos?

No. (La respuesta es verdad)



La modelo aseguró que llegaron a visitarla a su departamento, por todo lo que había declarado en un programa de Televisión, pero al final no le quitaron a sus hijos.



20. ¿Te arrepiente de haberte tatuado el rostro?

Tocaron el botón rojo

Pregunta remplazo ¿Has amenazado a Tilsa Losano de Muerte?

No. (La respuesta es verdad)



Angie Jibaja aseguró que jamás amenazado de muerte a nadie.



Angie Jibaja decide retirarse de juego y se va con 25 mil soles.

Previo al programa

El valor de la verdad EN VIVO por Latina con Angie Jibaja | El pasado sábado 2 de marzo, “El valor de la verdad” emitió su tercer programa y esta vez se presentó la polémica Angie Jibaja, quién cuenta toda su verdad con respecto a los últimos acontecimientos que se han dado en su vida. Las confesiones de la modelo se han visto en vivo online por Latina y en sus plataformas digitales. "La chica de los tatuajes"contestó las preguntas sobre los jugadores Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, además habló de su enemistad con Tilsa Lozano.



Al igual que Nicola Porcela y Poly Avila, la modelo respondió las preguntas que el conductor Beto Ortiz le hizo en el sillón rojo.