Angie Jibaja atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida. La modelo necesita un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar que padece desde hace algún tiempo.

Fue la madre de Jibaja, Maggie Liza, quien a través de un enlace telefónico con el programa "Válgame Dios", reveló el mal que ha puesto en peligro la vida de su engreída.

Tras las declaraciones de su madre, Angie Jibaja, entre lágrimas, reafirmó lo dicho por su progenitora y aclaró que ya inició un tratamiento para aplacar el mal que padece.

"Tengo un pulmón de una abuela de 97 años, con un aire me puedo morir. Igual hay cura, en el hospital Almenara son expertos en trasplantes de pulmones. Para tener una vida normal otra vez necesito un trasplante, pero me muero de miedo", dijo la artista.

Maggie aclaró que un trasplante, además de ser riesgoso, es caro, pues cuesta 100 mil dólares y Angie no cuenta con un seguro médico.

Finalmente, la también actriz reconoció que recayó en el alcohol; sin embargo desea rehabilitarse, pues no quiere separarse de sus hijos, a quienes descartó haberlos abandonado.

"Ya no quiero tomar, me voy a morir en cualquier momento y no quiero dejar a mis hijos. Ellos se mueren por mí y yo no los quiero dejar", acotó Jibaja.

Angie Jibaja en entrevista con "Válgame Dios". (Video: Latina)

Hace algunos días, Angie Jibaja dijo haber recibido amenazas por parte del empresario Miguel Aquije Chávez, a quien denunció por agresión física.

A través de Instagram, la modelo pidió ayuda a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, pues teme que algo malo le pase a su familia y a ella.