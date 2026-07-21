Angie Jibaja se pronuncia tras ser llevada a una comisaría por presunta agresión a una mujer. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Angie Jibaja se pronuncia tras ser llevada a una comisaría por presunta agresión a una mujer. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

La exmodelo Angie Jibaja volvió a acaparar todas las portadas tras la difusión de un video relacionado con una intervención policial. Ante la controversia generada en redes sociales y diversos programas de espectáculos, la popular ‘Chica de los tatuajes’ decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido.

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