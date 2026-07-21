La exmodelo Angie Jibaja volvió a acaparar todas las portadas tras la difusión de un video relacionado con una intervención policial. Ante la controversia generada en redes sociales y diversos programas de espectáculos, la popular ‘Chica de los tatuajes’ decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido.

A través de un video compartido por la influencer ‘La Viterri’, Angie Jibaja negó las acusaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes. La modelo sostuvo que la información que circuló inicialmente no reflejaba con exactitud lo ocurrido durante el incidente y pidió a sus seguidores no sacar conclusiones apresuradas.

Según explicó, el hecho se produjo en circunstancias que, a su juicio, fueron malinterpretadas por algunas personas. Angie aseguró que en ningún momento tuvo una actitud agresiva o que justificara las versiones que comenzaron a difundirse luego de la intervención policial. Asimismo, reiteró que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación que sea necesaria para esclarecer el caso.

Angie Jibaja fue acusada de agredir a administradora de hotel. ( Captura Magaly Tv)

“Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro, acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate”, dice Angie Jibaja.

Además, explicó que este hecho sería una represalia por presuntamente no haber pagado un servicio. “Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más”, señaló.

Según la influencer ‘La Viterri’, Angie Jibaja habría salido del hotel de manera voluntaria e incluso compartió el documento que certifica dicha acción. “Siendo las 9:20 horas del 17 de julio de 2026, sin que mediara coacción, fuerza física ni amenaza alguna por parte de los representantes del hotel. Ambas partes reiteran que el retiro se realizó de manera pacífica”, dice el papel.

Según documentación del hotel, Angie Jibaja se retiró sin que mediara coacción ni fuerza física.

Sin embargo, los videos presentados por el programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” mostrarían a la ‘chica de los tatuajes’ de espaldas en una comisaría, hecho que contradice las versiones señaladas anteriormente.