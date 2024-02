La modelo Angie Jibaja se encuentra nuevamente envuelta en una gran polémica por un reciente escándalo que protagonizó hace algunos días, el mismo en el que también se vieron implicados agentes policiales de la comisaría de Surquillo, según reveló el programa “Magaly TV, la firme”.

En las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina se puede ver a la popular ‘chica de los tatuajes’, en la vía pública, acompañada de cuatro hombres. Acto seguido, Angie y las personas a su alrededor aparecen con un efectivo policial que los lleva a su patrullero.

Los hechos empezaron a las 10 de la mañana del pasado martes, cuando Angie Jibaja fue reconocida con un grupo de hombres en el distrito de Surquillo. La modelo fue vista con un encendedor en la mano y un paquete en la otra.

Según reveló el programa conducido por Magaly Medina, la modelo antes de ser captada en este lugar habría estado en la casa de Víctor Zamora, sujeto al que acusó anteriormente de querer abusar de ella.

“Angie vino ayer por la mañana, como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”, declaró Zamora al programa.

Justamente fue con este acompañante con quien Angie Jibaja llegó hasta un hotel en Surquillo, donde la encargada llamó a la policía porque pensó que el hombre presuntamente agredía a la modelo.

Magaly Medina señaló que, según el parte policial de Angie Jibaja, ella declaró “haber estado jugando de manos con su pareja y bromeando, que estaban exagerando las cosas”.

Jean Paul Santa María sobre conflictos con Angie Jibaja