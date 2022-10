Angye Zapata formalizó ante el Poder Judicial la denuncia contra Martín Távara, futbolista que fue su pareja por alrededor de dos años, quien la habría agredido en varias ocasiones mientras mantuvieron una relación, al punto de romperle la cabeza y la boca.

“Hoy ha sido ingresada la denuncia por violencia económica, patrimonial, física y psicológica con los antecedentes que ella ya ha narrado aquí cuando se presentó a hacer público el hecho“, explicó Claudia Zumaeta, abogada de la bailarina en el programa “Magaly TV: La Firme”.

Magaly Medina, conductora del espacio, consultó si era válida la denuncia, a pesar de que ya pasó un tiempo desde que ocurrieron los hechos, y la letrada respondió: “Estos delitos no van a prescribir (...) Ella (Angye) va a pasar una pericia psicológica y se va a determinar con las pruebas”.

En ese momento, la periodista mostró una nueva fotografía que evidencia la violencia que sufrió Zapata en manos de Távara. En la imagen se puede apreciar a la joven, que fue pareja de Josimar, con el ojo y la mitad de rostro morado y el labio roto.

“Esa no es la foto del día que yo perdí un diente pero esa foto me deja un poco en shock porque ese morado lo llevé por muchísimos días y estaba toda la parte derecha de mi cara hinchada”, señaló la joven que al ser consultada por la ‘Urraca’ sobre cómo explicaba estos golpes, respondió que no salía de su casa para evitar que la vieran.

Frente a ello, su abogada señaló: “Es complicado porque eso denota que ella ha perdido contratos por tener desfigurado el rostro y lo que deja como secuelas es bastante triste y es triste estar sentadas aquí nuevamente con una mujer víctima de maltratos en manos, otra vez, de un futbolista”.

Finalmente, Angye Zapata quiso dejar en claro que “nunca tuve un interés económico con mi ex pareja, nunca me compró un carro, nunca me alquiló de un departamento, nunca nos fuimos de viaje, nunca gocé de la posición económica que alguna vez tuvo (...) Si se tiene que hacer justicia que se haga”.