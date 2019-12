El 2019 fue un año que no fue ajeno a las polémicas en el género del entretenimiento. Enfrentamientos familiares, acusaciones de robo y secuestro, infidelidades y hasta el destape de una supuesta boda secreta, marcaron este final de década que tuvo como protagonistas a Alejandra Guzmán, su hija Frida Sofía, Sarita Sosa, la hija de José José y a Verónica Castro, entre otros personajes de la farándula latina.

Sin más preámbulo, enumeramos a continuación, una lista de los cinco momentos más polémicos que dejó este 2019.

FRIDA VS ALEJANDRA GUZMÁN

En julio pasado, Alejandra Guzmán reveló al programa “De primera mano” que la relación con su hija Frida Sofía había llegado hasta los golpes y que la joven de 27 años sufría del trastorno de personalidad desde hace un buen tiempo.

“Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...”, reveló la cantante a Gustavo Adolfo Infante luego que Frida la acusara de haber salido con uno de sus ex novios.

Las declaraciones de Alejandra Guzmán tuvieron la inmediata respuesta de su hija, quien negó lo dicho por la rockera y siguió cuestionando su papel de madre.

“No he sido más que una buena hija con esta diabla. No se vale y por eso estoy publicando esto. Y saben qué es lo que es más triste que todo esto es lo que ella quiere: que me ponga mal y que me salgan mal las cosas pero no te voy a dar gusto... Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si lo hice fue para quitármela de encima”.

Las acusaciones entre ambas no quedó ahí, Frida no solo siguió criticando a Alejandra sino también a varios miembros de su familia, entre ellos a su prima Stephanie Salas, a su tía Silvia Pasquell. La actitud de la joven terminó por colmar la paciencia de su abuelo Enrique Guzmán quien criticó el comportamiento de su nieta y decidió tomar distancia de ella.

SARITA SOSA VS. SUS HERMANOS

La polémica con Sarita Sosa, la hija de José José, surgió luego del fallecimiento del ‘Príncipe de la canción’. Según revelaron José Joel y Marysol, los hijos mayores del cantante, su hermana menor, fruto del matrimonio de su padre con la cubana Sarita Salazar, fue desleal con ellos.

Según narraron, enterados de la muerte de José José, ambos viajaron inmediatamente a Miami pero lejos de encontrarse con el cuerpo de su padre y poder hablar con su hermana de la organización del sepelio, tuvieron que ir a hospitales y funerarias de Miami para encontrar los restos, pues Sarita no les brindaba ningún tipo de información y menos las contestaba las llamadas que le hacían.

La actitud de la joven de 26 años causó indignación en gran cantidad de personas, especialmente mexicanos, quienes no dudaron en mostrar su rechazo hacia ella, al acusarla de no “apiadarse” del dolor de su familia y amigos cercanos del artista.

El tema no quedó ahí. José Joel y Marysol acusaron a Sarita de impedir que los restos de su padre sean enterrados en México, luego que en un principio, ese había sido el acuerdo. Finalmente, el cuerpo de José José fue cremado y las cenizas se repartieron entre Miami y México.

ARI BOROVOY Y EL SUPUESTO ROBO A OV7

Hacia finales de noviembre, un comunicado de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari Borovoy, reveló que OV7 quedaba fuera de las últimas presentaciones del 90’s Pop Tour. La noticia, al parecer, no fue anunciada a los propios integrantes de la banda, lo que hizo que Mariana Ochoa, a través de un video, explicara lo sucedido.

“Nuestra convivencia en los últimos días de la gira”, Mariana relata que se enteraron de la decisión a través de las redes sociales al igual que sus fans. “Ni siquiera se nos dio aviso, no hubo llamada, negociación, a lo que nosotros tuvimos que responder con otro comunicado en nuestros medios”. declaró Mariana sin poder contener las lágrimas.

Horas después del publicado el video, Mariana lo borra de su cuenta y comparte uno nuevo para desmentir cualquier tipo de problema con Ari.

Este tenso momento entre Ari Borovoy y sus compañeros de OV7 desencadenó en una ola de críticas hacia el líder de la gira “90s Pop Tour”, y por el abucheo hacia este en una de las presentaciones finales de la banda mexicana.

VERÓNICA CASTRO Y LA SUPUESTA BODA CON YOLANDA ANDRADE

El 3 de setiembre de este año, Yolanda Andrade confirmó que fue Verónica Castro la mujer con quien se casó simbólicamente hace unos años, en Ámsterdam.

“Me casé con una mujer maravillosa, con una mujer divina que tú conoces, con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam, nos casamos en un momento muy bonito; no te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas”. “Fue simbólico, en un momento divino”, expresó en entrevista con Javier Poza.

Las declaraciones de Andrade generaron la inmediata reacción de Castro que, a través de las cámaras del programa “Venga la alegría”

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó la actriz de 66 años.

Como toda polémica, el tema siguió dando para más y Yolanda salió a desmentir a Verónica Castro. Días después, la conductora trató de calmar la situación y aunque sin retractarse sobre lo dicho, afirmó que lo único que quiso con sus declaraciones fue dar a conocer una historia de amor que para ella fue algo hermoso.

En medio de este escándalo, Verónica Castro anunció que se retiraba de la actuación ante la agresión que había sufrido.