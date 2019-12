El 2020 está a la vuelta de la esquina y marcará el final de un año alborotado para muchas figuras de la farándula nacional. Desde músicos como Christian Domínguez hasta deportistas como Pedro Gallese han protagonizado diferentes escándalos a lo largo del 2019. En esta nota hacemos un recuento mes a mes.

Enero

Gian Piero Díaz en “Esto es guerra”: El exconductor de “Combate” sorprendió a los televidentes de América TV, luego de confirmarse su ingreso como nuevo conductor de “Esto es guerra”. Como se recuerda, Gian Piero Díaz condujo durante 8 años el ‘reality’ de la competencia y su ingreso como compañero de Mathías Brivio causó diversas críticas dentro y fuera del programa.

Febrero

“La fiesta del terror": La modelo argentina Paula Ávila denunció en la comisaria del balneario de Asia haber sido drogada en una fiesta que se realizó en una casa de playa al sur de Lima la madrugada del sábado 26 de enero. Nicola Porcella, ‘La Chama’, Claudia Meza, Daniella Arroyo y Claudia Serpa fueron algunas de las figuras presentes en la que se denominó “La fiesta del horror”. Posteriormente, se reveló que aquella fiesta incluyó alcohol y drogas.

Marzo

Melissa Loza fue acusada de ser cómplice en la detención de su pareja, Juan Diego Álvarez Vigil, por presunta microcomercialización de marihuana. Melissa Loza dijo en entrevista con Milagros Leiva que existieron irregularidades en la intervención policial y defendió su inocencia y la de su novio.

Acompañada de Juan Diego Álvarez, padre de su novio, y su abogado, la ex integrante de “Esto es guerra” contó cómo sucedieron los hechos y negó que la hayan secuestrado y que consuma drogas, como aseguró su madre, Guadalupe Vigil, en el programa “Magaly, la firme”.

Abril

Pedro Moral se confiesa sobre romance con Sheyla Rojas: El empresario respondió 20 preguntas sobre su conflictivo romance en “El valor de la verdad”, convirtiendo al programa de Beto Ortiz en el más visto de la TV peruana el sábado 30 de marzo. Pedro Moral aseguró en el programa que Sheyla Rojas acabó con su autoestima y seguridad por las diversas situaciones que se dieron durante la relación y una de las más dolorosas fue que la también empresaria le cobró 4 mil dólares por ser imagen de las fiestas que organizaba.

Mayo

Nicola Porcella demanda a Magaly Medina: El exparticipante de “Esto es guerra” presentó una demanda contra la conductora de televisión Magaly Medina por difamación agravada por el caso de las modelos que denunciaron haber sido dopadas en una fiesta en Asia.

Como respuesta, la conductora de televisión aseguró que "él ha puesto hoy una demanda en mi contra por difamación. Yo no me llamo Poly Ávila ni Claudia Meza. No soy Daniela Arroyo. No tengo 18 o 19 años. Este cuero está bien duro y tengo cuero de re-chancho. Así que a mí no me vas a venir a amedrentar o amenazar con tu abogado Abanto, que es abogado de (Jaime) Yoshiyama y varias ‘fichas’ gordas, de la ‘cúpula’. A mí no me amedrentas”, afirmó en vivo.

Junio

Vanessa Terkes denuncia a George Forsyth por violencia familiar: La actriz Vanessa Terkes brindó una entrevista a Milagros Leiva en la que contó detalles sobre la relación que tuvo con el alcalde de La Victoria, George Forsyth. Durante la conversación, Vanessa Terkes narró que había vivido episodios de violencia psicológica desde el inicio de su matrimonio, en agosto del 2018. Además, confirmó las declaraciones de su abogada, quien dijo que George Forsyth la comparaba en la intimidad con sus ex parejas.

Julio

Susan Ochoa vs. Gisela Valcárcel: No todos los escándalos del 2019 estuvieron relacionados a infidelidades. Algunos incluyeron incidentes en televisión nacional que provocaron intercambio de palabras por varias semanas. Este fue el caso de la ganadora de Viña del Mar 2019, Susan Ochoa, y la conductora de televisión Gisela Valcárcel.

Al perder ante Daniela Darcourt en uno de los retos del “Artista del año” ─programa conducido por Valcárcel─, los seguidores de Ochoa la apoyaron en redes sociales calificando de “injusto” su derrota frente a la salsera. Esto provocó que la conductora minimizara las Gaviotas obtenidas por la intérprete de “Ya no más”. Eventualmente, Susan Ochoa renunció a “El artista del año”.

Agosto

Josimar y sus acusaciones de infidelidad: El cantante se separó oficialmente de su exesposa Gianella Ydoña en agosto pasado, cuando surgieron rumores que el intérprete de “El aventurero” se habría involucrado sentimentalmente con una bailarina. Aunque el músico siempre negó tal rumor, Ydoña decidió separarse de él y lanzar fuertes acusaciones en su contra.

Setiembre

Christian Cueva y su indisciplina: El exjugador de Santos (Brasil) fue otro de los seleccionados que protagonizó bochornosos incidentes este 2019. En setiembre pasado se difundieron imágenes en las que Christian Cueva golpea a un sujeto a las afueras de un club nocturno en Brasil. Este hecho fue causal para que su club lo suspendiera temporalmente. Sin embargo, tiempo después, el bajo rendimiento del deportista sumado a este incidente ocasionaron que el contrato de Cueva no fuera renovado.

El jugador también estuvo involucrado en rumores de infidelidad a su aún esposa Pamela López. En octubre pasado, la expareja de Chris Soifer, Jeicy Pérez, aseguró que la ‘exchica reality’ mantuvo un romance con el futbolista.

Octubre

Christian Domínguez e Isabel Acevedo: Hablar de infidelidades en este 2019 hace imprescindible mencionar a Christian Domínguez, quien protagonizó uno de los escándalos más sonados del año al separarse de Isabel Acevedo. En octubre de este año, un sorpresivo ‘ampay’ mostró al ‘cumbiambero’ besar a su entonces compañera de programa Pamela Franco a las afueras de una discoteca.

Esto derivó en el fin de la relación con Isabel Acevedo, lo cual desató especulaciones acerca de los bienes que Christian Domínguez adquirió para “Chabelita”. Actualmente, Domínguez y Franco mantienen una relación.

Noviembre

Melissa Klug y Samahara Lobatón: Todo era amor y paz entre Melissa Klug y su familia hasta que una de sus hijas mayores, Samahara Lobatón, causó controversia a través de Instagram al compartir un post donde cuestiona a su madre por atacar a Jefferson Farfán. Melissa Klug, por su parte, respondió a su hija por medio de un comunicado en el que lamentó sus expresiones. En el mismo texto reiteró su apoyo incondicional como madre.

Diciembre

Pedro Gallese y su infidelidad: El arquero de Alianza Lima y de la Selección Nacional fue captado el jueves último saliendo de madrugada de un hotel, ubicado en San Miguel; en compañía de una mujer desconocida. Ante la difusión de las imágenes la esposa, Claudia Díaz, anunció el fin de la relación.

Sin embargo, Pedro Gallese se pronunció pidiendo disculpas públicas a su esposa. Además, se difundieron imágenes en las que se lo ve llevándole mariachis para obtener su perdón.