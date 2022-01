Pancho Rodríguez dio a conocer a sus miles de seguidores de las redes sociales que él y su hija se contagiaron de coronavirus (COVID-19) y tuvieron que recibir el Año Nuevo en cuarentena en Santiago de Chile.

El integrante de “Esto es Guerra” fue el encargado de dar la noticia en su perfil de Instagram, donde compartió una fotografía al lado de su pequeña Rafaella.

“Última foto del año y nos toca despedirlo, así como nos ven, solitos y en CUARENTENA, con mi Rafa y el COVID 19… no se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando de encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así”, escribió en las primeras líneas Pancho Rodríguez.

Pese a la inesperada situación que le tocó atravesar, el chico reality agradeció a Dios por encontrarse estable.

“Sin embargo creo que lo único que me corresponde hacer es agradecerle a Dios porque estamos juntos y bien. Mi familia, mis seres queridos están sanos. Mi paski de viaje disfrutando con mi mami, Sanas también… Mis mejores deseos para todos. Espero tengan un feliz Año Nuevo mi gente”, acotó.

A su publicación no solo reaccionaron sus seguidores, sino también figuras como Rosángela Espinoza, Jota Benz, Mario Hart y Facundo González, quienes no dudaron desearle su pronta recuperación.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Pato Parodi y Jota imitaron a María Pía y Timoteo

En la secuencia “Dale play” los ‘guerreros’ Pato Parodi y Jota caracterizaron a María Pía y Timoteo null