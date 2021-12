Fiorella Rodríguez / conductora

“Prendo una vela naranja con total fe, ¡agradeciendo y decretando! Y en el baño de la noche, ¡un chorro de miel con leche!”

Mathías Brivio / conductor

“Trato de siempre salir de viaje para Año Nuevo. Y este año voy a tener lentejas en los bolsillos y a las 12 tirármelas encima para la abundancia”.

Susana Baca / cantante y compositora

La cantante suele practicar dos cábalas al culminar el año. La primera, que repite desde hace décadas, es una suerte de purificación de humos: ella prende palosanto e incienso y recorre toda la casa, empezando desde el lugar más escondido hasta la puerta principal, que está abierta, para que vaya saliendo todo lo malo. “Tiene que ver con un sentido místico”, nos dice su esposo, Ricardo Pereira.

En el sentido de las creencias, la ganadora del Grammy nunca se pondrá una prenda amarilla, pero sí recibe las 12 con un traje de actuación, a tono con la ilusión que siempre tendrá de querer pasar todo el año cantando en un escenario.

Pero una cosa más hacen Susana y Ricardo, ya como pareja de años: “Compramos y ponemos flores en casa. Uno puede estar pobre del bolsillo pero no del espíritu”, confiesa él.

La ganadora del Grammy recibe las 12 con un vestido lista para subir a escena... su deseo es cantar todo el 2022. (Foto: Instagram / @susana_baca_oficial).

André Silva / actor

“Pasarla con la gente que más amo. Cerrar los ojos a las 12 y agradecer por este año que ha pasado y pedirle al universo que siga protegiendo a mi familia”.

Tommy Párraga / actor

“Hago un baño de florecimiento a las 9 p.m. del 31 de diciembre. El agua debe caer de la cabeza a los pies mientras uno va manifestando abundancia y salud para el nuevo año que viene. Al dar las 12 del 31 de diciembre voy al mar y tiro todas las flores en la primera ola que aparezca”.

Jean Pierre Magnet / músico

“Me voy a encomendar a Dios y mirar el cielo lleno de estrellas de la isla Rosario, en el caribe colombiano. Estoy muy agradecido con todo lo que la vida me ha dado y estoy seguro que este 2022 será un año de muchos proyectos musicales”.

Con 72 años a cuestas, y más de 60 años tocando el saxofón, Jean Pierre Magnet sigue desbordando creatividad. (Foto: Elias Alfageme/GEC)

Pía León / chef

“Para mí el Año Nuevo es como mi santo. Me pongo algo nuevo y blanco”.

Ebelin Ortiz / actriz

“Este año he colocado cinco girasoles y cinco velas amarillas que voy a encender a las cero horas. Este 5 de enero me someteré a una operación y es un pedido de salud que le hago a la Virgen de la Caridad del Cobre”.

Ebelin Ortiz. (USI)

Bruno Zeppilli /artista plástico

“A las 12 miro al cielo, pienso y pido por mi trabajo, pintar mis mejores cuadros, y por mi salud, para poder lograrlo. Creo que conforme uno se hace mayor los deseos son menores, pero más fuertes. Siento que debo concentrarme y si pido en serio podría hacerse realidad. ¿No dicen que quien pide al cielo y pide poco está loco?”.

Artista plástico Bruno Zeppilli.

Bárbara Cayo / actriz

“Mi cábala es hacer el día anterior todo lo que quise hacer en el año y no hice, por ejemplo dos días antes estoy haciendo jet sky, windsurf, ski acuático , ¡y quiero sobrevolar las líneas de Nazca hoy!”.

Kokiman Romero / músico de Los Chaivers

“Mi cábala es besar a mi pareja justo cuando dan las 12″

Marisol Aguirre / actriz

“Siempre antes de las 12 quemo un papel en forma de barco, con todas las cosas feas que no quiero que se repitan. Y después de las 12, pongo en el mar un papel en forma de barco con todas las cosas buenas que quiero para el nuevo año”.

Omar Oriondo / músico Plutonio de Alto Grado

“Recibo el año cerca al mar, que para mí es el lugar más pacífico que uno puede encontrar. Y también escribir nuevas canciones para que la banda siga creciendo”.

Diego Bertie / actor

“Mi cábala es muy sencilla: tratar de estar bien anímicamente; comer algo rico, de todas maneras, y también tomar algo rico. No grandes festejos ni fiestas. Pero sí estar concentrado en todos tus deseos para el próximo año. Honrar todo lo que quieres y anhelas para el año que viene. Llamar a todas las personas que quieres y desearles lo mismo. No tengo rituales complicados ni nada. Es como si oráramos porque este año sea de beneficio para todos. Eso me sugiere el año nuevo: estar atentos a lo que queremos lograr, consumar y alcanzar”.