Melissa Paredes se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” y se refirió a su nueva relación sentimental con el bailarín Anthony Aranda, integrante del reality “Esto es guerra”.

En conversación con los conductores del espacio de entretenimiento, la ‘influencer’ se refirió al tema de la infidelidad y explicó porque se da esta situación en una pareja.

“Yo digo, si ya tomas esa decisión, porque ser infiel es una decisión, es porque definitivamente no estás feliz con la persona que tienes al lado y mejor es dar un paso al costado, tranquilito y listo”, fundamentó Paredes.

En otro momento de la entrevista, Melissa fue consultada si alguna vez le hizo una escena de celos a Anthony y negó que lo haya hecho con su actual pareja.

“Todavía no (hizo una escena de celos). Uno nunca sabe, pero uno no puede decir ‘hay no jamás va hacer eso’. Vivimos en la tierra y en el mundo real”, explicó.

Como se recuerda, Melissa estuvo casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pero su matrimonio llegó a su final cuando la modelo protagonizó un ‘ampay’ con Anthony Aranda en octubre de 2021.

Melissa Paredes habla sobre la infidelidad https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla aconseja a Melissa Paredes

Maju Mantilla aconseja a Melissa Paredes https://www.americatv.com.pe/