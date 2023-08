El cantante peruano de salsa Antonio Cartagena cantó en el 456. ° aniversario de Caracas, en Venezuela para más de 40 000 personas en la plaza central de esa ciudad, en el Festival Retumba Caracas.

“Lo gratificante es que son los propios venezolanos que te valoran y te aclaman”, dijo el salsero tras brindar su espectáculo.

¿Cómo fue la presentación de Antonio Cartagena en Venezuela?

Cartagena, que es cantautor y productor musical, emocionó al público con sus éxitos como Sin ti, el cual fue coreado masivamente. El salsero compartió escenario con Roberto Blades y otros.

“Fue una noche mágica, no sólo porque todos querían perennizar con sus celulares, con un retrato en un momento tan importante, sino que no solo me buscaban a mí, sino a mi orquesta en los camerinos, para demostrarnos su amor y respeto”, relató Antonio

Antonio Cartagena en Ecuador

Antonio Cartagena estuvo también ofreciendo conciertos en Ecuador, en donde deleitó a sus fanáticos con “Ni siquiera”, “Si tú no estás”, “Pídele perdón”, “Nadie que te quiere”, entre otros temas.