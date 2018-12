Antonio Pavón: difunden audio donde insulta con calificativos racistas a bloguera

Antonio Pavón se encuentra en medio de la polémica tras la difusión de un audio donde el modelo y torero insulta con calificativos racistas a la conocida fashion blogger Aneth Acosta.

El periodista Samuel Suárez, conductor del programa "Instafarándula" hizo público el audio donde Pavón discute con Acosta

"Como eres una india marginal, porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy", se escucha decir de Antonio Pavón en el audio.

Pero el español continuó con los agravios contra la 'influencer'. "Eres gilipollas por mucho que quieras aparentar, nunca vas a ser lo que quieres ser porque me estás tocando los co***. Te vas a la misma m***", dijo Pavón.

Las redes sociales se encuentran divididas sobre el tema. Algunos indican que estuvieron mal las palabras de Pavón y otros manifiestan que Aneth Acosta solo quiere sacar provecho de la situación.

Más tarde, Pavón hizo su descargo en el programa "Valgame Dios": "Todos (menciona a chicos reality) sabemos que nos guarda las conversaciones y audios y que los podría utilizar en cualquier momento... Ella seguía siendo mi amiga por miedo a lo que era capaz de hacer y porque al enemigo hay que tenerlo cerca".

"Yo no soy racista. Me avergüenzo que estas palabras hayan salido al aire, pero ella le ha dado este audio a todos los gerentes, amigos, productores, un montón de gente... Ella me culpa que su novio se haya ido a España a recuperar a su esposa y su hija", agregó. Además indica que Acosta también insultó a sus compatriotas, mostrando conversaciones donde ella adjetiva de "indios al por mayor" y "nacos".

Por su parte, El Ministerio de Cultura se pronunció en Facebook sobre el tema. A través de la red social recordó y advirtió que "los insultos racistas pueden configurar un acto de discriminación sancionado hasta con 3 años de pena privativa de la libertad".

En el post se aprecia que usa la frase "¡Eres una india marginal!", la misma que usó el Antonio Pavón contra Aneth Acosta.