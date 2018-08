El español Antonio Pavón reapareció en televisión para hablar sobre diferentes etapas de su vida. En diálogo con Andrea Llosa dio detalles de uno de los temas más espinosos en los que se vio envuelto: una supuesta infidelidad a su ex pareja Sheyla Rojas con Milett Figueroa.

Como se recuerdo, hace algunos años, el torero español fue relacionado sentimentalmente con la modelo y actual actriz de "De vuelta al barrio" luego que se hiciera público un video en el que aparecían bailando juntos durante un evento en la ciudad de Barranca.

"Fue en Barranca, yo estaba bailando, estaba Milett y diferentes modelos y lógicamente eso no estaba bien, porque yo estaba con pareja", dijo Antonio sobre aquel video.



"¿Le sacaste la vuelta o no?", preguntó Andrea Llosa, y ante el silencio del torero, dejó en claro que "el que calla otorga". "El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento. Pero el curso de la vida es así y después de Sheyla conocí a otras chicas", agregó el torero.

En otro momento de la entrevista, Pavón destacó la buena relación que mantiene actualmente con la conductora de "Estás en todas", con quien tiene un hijo.

"Tenía 30 años cuando nació Antoñito y ella 35. Ahora Sheyla tiene su pareja y la veo feliz, cosa que me alegra mucho. Y yo estoy feliz como estoy. Ella es una persona a la que respeto y admiro mucho, pero no éramos tal para cual", remarcó sobre el romance que mantuvo con la madre de su hijo.