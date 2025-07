El nombre de Antonio Pavón vuelve a los titulares. Este domingo el torero español será el nuevo invitado en ‘El Valor de la Verdad’, el polémico programa conducido por Beto Ortiz. El adelanto, difundido este miércoles 2 de julio por Panamericana Televisión, deja en claro que se tratará de una edición cargada de escándalos, confesiones íntimas y emociones intensas.

Uno de los primeros momentos destacados es cuando se le consulta si le fue infiel a Sheyla Rojas con la exconductora Andrea San Martín, con quien fue vinculado en el pasado.La respuesta no dejó lugar a dudas: “Me subí encima del mueble, le hice el salto del tigre, le hice de todo... empecé a sentir amor...” , dijo Pavón, generando revuelo incluso antes del estreno del episodio.

Infidelidades, romances ocultos y una confesión inesperada: así será el paso de Antonio Pavón por El Valor de la Verdad. (Foto: Redes sociales)

Pero no todo fue diversión. En un momento más emotivo, Pavón habló sobre su hijo Antoñito, fruto de su relación con Sheyla. Al recordar el tiempo que estuvo lejos de él, no pudo evitar conmoverse: “Hasta que este niño yo lo vea andando no voy a parar ... Eso fue lo peor que me pudo pasar en la vida, estar separado de mi hijo un año y medio, eso fue terrorífico”, confesó con la voz entrecortada.

El momento más inesperado del avance llegó cuando Beto Ortiz le preguntó directamente si tuvo un affaire con el Zorro Zupe. La respuesta, lejos de negarlo, fue una confesión con tono festivo: “Eso fue una noche de juerga, lujuria. Mi etapa de soltero la he disfrutado muchísimo, la he vivido .”, dijo entre risas. Mientras tanto, en el sillón blanco, su prometida Joy Sánchez y el cantante Tomate Barraza reaccionaban entre risas nerviosas.

Antonio Pavón sorprende con confesión sobre el Zorro Supe en El Valor de la Verdad. (Foto: Composición)

Para cerrar, Pavón lanzó una frase que dejó aún más dudas en el aire: “Me estoy acordando de aquel momento, te quiero mucho... I’m sorry ¡Puchi, te quiero!”, en lo que muchos interpretan como una referencia directa al Zorro Zupe.