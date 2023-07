Antonio Pavón salió al frente para aclarar un reciente video en el que se le ve en un presunto estado de ebriedad, increpando a dos mujeres a las que acusó de “mentirosas y ladronas”. El torero salió al frente para dar su versión de los hechos y contar lo que ocurrió.

Según narró el participante de “El Gran Chef Famosos”, él estuvo en una reunión con amigos y, tras retirarse de la fiesta en un presunto taxi de confianza, perdió la consciencia. Al despertar apareció a bordo de una combi, donde dos mujeres lo ayudaron.

“Yo les acusaba que me querían robar, dopar, pero ellas me decían que solo me querían ayudar. Al día siguiente me fui a la comisaría, me cuentan los policías que las señoras estaban contando que yo les estaba acusando de ladronas. Finalmente, entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente”, aclaró en su video.

En el mismo video, Antonio Pavón agradeció el gesto que tuvieron las mujeres con él y confirmó que se reunión con ellas para ofrecerles disculpas por el vergonzoso incidente.

“Ellas me ayudan, subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, me reuní con ellas, les pedí las disculpas del caso, no son malas personas, son unos ángeles. Ya hemos quedado en buena relación, son dos mujeres excelentes”, puntualizó el torero.

Antonio Pavón reveló incidente de hace unos días

Como se recuerda, el torero español ha vuelto a ser noticia en Perú tras su participación en la segunda temporada del reality “El Gran Chef Famosos”, a través de la señal de Latina.

