El torero español Antonio Pavón resultó eliminado del programa “El Gran Chef Famosos” tras una reñida etapa de eliminación con Belén Estévez y Mr. Peet. De esta manera, el participante se convirtió en el quinto eliminado de la competencia.

Tras ser eliminado del reality de cocina de Latina, Antonio Pavón conversó con las redes sociales del canal y aseguró que la cocina se ha convertido en su más grande pasión. Por si fuera poco, agradeció el apoyo de sus compañeros.

“Una experiencia maravillosa, nunca había imaginado divertirme tanto en un programa, tener la sensación de felicidad y nunca había pensado que podía cocinar, pero hoy es una de mis pasiones”, manifestó Pavón.

“He podido disfrutar muchísimo cada vez que venía, quiero agradecer a todos mis compañeros, a los participantes, al jurado, al señor Peláez y a todo el equipo, hacen un trabajo excelente”, agregó el torero español.

Asimismo, Antonio Pavón aprovechó la entrevista para agradecer a los seguidores del programa su constante apoyo en redes sociales. Si bien le hubiese gustado llegar a la final, se va de “El Gran Chef Famosos” con muchos recuerdos positivos.

“Muchísimas gracias por todo el apoyo porque lo he podido sentir en la calle, en las redes sociales. Yo he hecho todo lo que he podido, me hubiese gustado llegar a la final, por supuesto, pero me llevo un recuerdo muy bonito en mi corazoncito”, reconoció Pavón.