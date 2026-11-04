El productor peruano Erick Torres, conocido como Tower Beatz, compartió un encuentro con Anuel AA durante el concierto del cantante puertorriqueño en el Estadio Nacional de Lima. La reunión estuvo marcada por la firma del reconocimiento internacional que recibió por su participación en «Las Jordan», canción que forma parte del álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2, certificado como triple platino.

La música peruana continúa ganando presencia en la escena internacional. Esta vez, Tower Beatz coincidió con Anuel AA durante su reciente presentación en Lima, donde el artista puertorriqueño firmó la distinción que acredita el trabajo del productor nacional en la industria discográfica.

Erick Torres formó parte del equipo de producción de «Las Jordan», tema incluido en el álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2, que obtuvo la certificación de triple platino. Su participación en este proyecto representa un avance en su carrera y refleja el aporte de profesionales peruanos a producciones musicales de alcance internacional.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la firma de Anuel AA en el reconocimiento concedido a Tower Beatz por la Recording Industry Music Association (RIMA). Según la información proporcionada, se trata de la primera vez que un productor musical peruano recibe esta certificación.

Anuel AA estampó su firma en el reconocimiento internacional que recibió Tower Beatz por su trabajo en «Las Jordan».

Para Tower Beatz, estos acercamientos entre productores y artistas internacionales permiten fortalecer la industria musical y abrir nuevas posibilidades de colaboración. También destacó el potencial de los músicos y profesionales peruanos, y expresó su intención de contribuir a que más talentos nacionales puedan llegar a escenarios internacionales.

«Creo que estos acercamientos entre productores y artistas son fundamentales porque ayudan a fortalecer la industria musical y a generar nuevas oportunidades. Perú es un país con muchísimo talento, tenemos productores, artistas y creativos con un enorme potencial. Quiero que este recorrido sirva para abrir puertas a otros talentos peruanos. La idea es que no sea solamente un logro personal, sino que más productores de nuestro país puedan llegar a estos espacios y demostrar lo que somos capaces de hacer», señaló Tower Beatz.

Con este encuentro y la firma del artista puertorriqueño, Erick Torres suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y visibiliza el trabajo de los productores peruanos en la música urbana internacional. Además de impulsar su carrera, busca contribuir a que otros talentos nacionales encuentren oportunidades para proyectarse fuera del país.