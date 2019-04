“El valor de la verdad”: Anyella Grados no considera un error haber ido a la discoteca en Rioja | VIDEO

La modelo Anyella Grados fue la décima invitada de El valor de la verdad y, entre sus declaraciones, dijo que no considera un error haber asistido a la discoteca en Rioja; sin embargo, aseguró que se equivocó al probar tequila pues le cayó mal.

“Es complicado, pero no siento que haya sido un error. El error fue tomar el tequila. Nos dijeron que podíamos ir a divertirnos, pero evitando hacer shows o grabarnos, eso era un impedimento”, contó Anyella Grados.

“Asumí y pagué mi error, así son las cosas. Lo lamento definitivamente. Las cosas ya están hechas, ya cometí el error… Incluso en el programa pude sacar la conclusión de quién pudo filtrar el video”, reflexionó la modelo.

Asimismo, Beto Ortiz le preguntó si tomaría acciones legales contra la persona que filtró los polémicos videos donde la modelo aparece vomitando en su habitación.

“Es un tema complicado, un tema judicial es complicado de llevar, es un delito de violación a la intimidad. Me he sentado a analizar todo, pero no he llegado a una decisión concreta todavía”, señaló en "El valor de la verdad".



Antes de responder alguna pregunta, la joven modelo dijo que le fue muy difícil aceptar estar en el programa porque se “expondría y contaría su verdad”. Su prima Karla Villanueva, y su amiga Karen Goicochea, la acompañaron durante su participación.

La modelo Anyella Grados contó todo lo que sucedió en la polémica fiesta de Rioja, la que le costó la corona del certamen Miss Perú 2019.

Cabe señalar que la modelo trujillana estuvo envuelta en la polémica luego que se divulgara un video de ella en aparente estado de ebriedad tras haber asistido a una fiesta en la selva peruana luego de una labor de representación.

Anyella Grados es la décima participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Faruk Guillén, Jessica Newton, Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.