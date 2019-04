Anyella Grados se defiende: "Que hubo un complot es demasiado evidente" | VIDEO

En su reciente participación en el programa El valor de la verdad, la modelo Anyella Grados aseguró que sí existió un complot contra ella para quitarle la corona del concurso Miss Perú 2019.

"Que aquí hubo un complot es demasiado evidente, quiénes están detrás no lo sé, pero quiero averiguarlo. Uno no graba a una persona en ese estado y no se lo pasas a cualquier persona como si fuera tu amiga", manifestó Anyella Grados.

"(Camila Canicoba) dijo que (el video) solo se lo pasó al coordinador general. Después yo me entero por una conversación que tuve con Jessica Newton que ella no sabía por qué dijo eso, porque en realidad se lo pasó a dos personas, al coordinador y a Camila Escribens", agregó en sus declaraciones.

Sobre su salida en Rioja, Anyella Grados dijo en "El valor de la verdad" que la modelo Camila Canicoba también estaba en la discoteca tomando.

"Yo comencé a hacer averiguaciones y escuché que el trago que ella recibía lo botaba al suelo sin que se den cuenta... Tengo varios sospechosos, quien grabó y quien envió el video, porque ambos tienen el mismo nivel de maldad. Yo no estoy diciendo que fue la organización", precisó la modelo.

Antes de responder alguna pregunta, la joven modelo dijo que le fue muy difícil aceptar estar en el programa porque se “expondría y contaría su verdad”. Su prima Karla Villanueva, y su amiga Karen Goicochea, la acompañaron durante su participación.

La modelo Anyella Grados contó todo lo que sucedió en la polémica fiesta de Rioja, la que le costó la corona del certamen Miss Perú 2019.

Cabe señalar que la modelo trujillana estuvo envuelta en la polémica luego que se divulgara un video de ella en aparente estado de ebriedad tras haber asistido a una fiesta en la selva peruana luego de una labor de representación.

Anyella Grados es la décima participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Faruk Guillén, Jessica Newton, Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.