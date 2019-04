“El Valor de la Verdad”: Anyella Grados contestó 18 preguntas en el sillón rojo de Beto Ortiz

“El Valor de la Verdad” tuvo como invitada a la ex Miss Perú 2019, Anyella Grados. La modelo se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y contestó las 18 preguntas sobre el incidente en Rioja que le costó la corona. La trujillana aprovechó su visita para comentar lo que sentía hacia Camila Canicoba, ya que ella piensa que todo esto se trató de un complot en su contra para quitarle su cargo de reina.

"Que aquí hubo un complot es demasiado evidente, quienes están detrás no lo sé, pero quiero averiguarlo. Uno no graba a una persona en ese estado y no se lo pasas a cualquier persona como si fuera tu amiga", manifestó Anyella Grados.



"(Camila Canicoba) dijo que (el video) solo se lo pasó al coordinador general. Después yo me entero por una conversación que tuve con Jessica Newton que ella no sabía porque dijo eso, porque en realidad se lo pasó a dos personas, al coordinador y a Camila Escribens", agregó en sus declaraciones.



Sobre su salida en Rioja, Anyella Grados dijo en "El valor de la verdad" que la modelo Camila Canicoba también estaba en la discoteca tomando.



Estas son las 18 preguntas que respondió Anyella Grados en el sillón rojo.

1. ¿Te deprimiste cuando te quitaron la corona?

Sí. (La respuesta es verdad)



2. ¿Tomaste en la discoteca más de tres shots de tequila?

Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Estuviste borracha en la discoteca de Rioja?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Saliste de la discoteca pasada las 4 de la madrugada?

Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Se reía Camila Canicoba cuando vomitabas?

Sí. (La respuesta es verdad)



6. ¿Crees que Camila Canicoba recibió la orden de grabarte?

Sí. (La respuesta es verdad)



7. ¿Le guardas rencor a Camila Canicoba?

Sí. (La respuesta es verdad)



8. ¿Crees que Camila Escriben subió tu video a las redes sociales?

Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Se picó Camila Escribens por que no ganó la corona?

Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Fue un error ir a la discoteca?

No. (La respuesta es verdad)



11. ¿Te operaron mal de la nariz?

Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Te dejó tu madre cuando tenías 11 años para irse a trabajar a Chile?

Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Te dolió cuando le dijeron prostituta a tu madre?

Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Fue un golpe duro para ti que tu papá formará otra familia?

Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Te hacían bullying cuando estabas en el colegio?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Te equivocaste al decir: “Duela a quien le duela soy la Miss Perú”?

Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Estás decepcionada de Jessica Newton?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Eres mentirosa?

​Sí. (La respuesta es verdad)

Anyella Grados decide retirarse y se va con 15 mil soles y libre de haber contado toda su verdad sobre el incidente que le costó la corona del Miss Perú 2019.