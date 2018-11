Muchos esperan la llegada de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y con ella la aparición de nuevos personajes que formaron parte de la vida del ‘Sol de México’; sin embargo, hay un personaje que no quiere aparecer por nada del mundo en esta producción.

La actriz Aracely Arámbula ha sido reincidente en asegurar que no aparecerá en la segunda parte de la exitosa serie de Netflix.

En esta oportunidad, la mexicana reveló los motivos por los que no quiere que su relación amorosa con Luis Miguel sea retratada en la ficción.

"Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima… y no quiero decir que la voy a contar. Yo la conozco, la sabemos los dos, la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana", dijo la actriz mexicana al programa "Suelta la Sopa" de Telemundo.

"Es una historia tan hermosa, mejor que una telenovela. No me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos, los escritores ponen diferentes cosas, cambian y hacen a su manera. Realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que la hicieran mal", agregó Aracely Arámbula.

Asimismo, la actriz mexicana señaló que la producción de “Luis Miguel, la serie” no se ha puesto en contacto con ella para incluir al menos su nombre en la nueva temporada.

"Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos. Por supuesto que mi nombre no puede salir ahí, ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. No quisiera que saliera tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia", manifestó la expareja de Luis Miguel.

Sin embargo, no descartó del todo su aparición en la serie. Aracely Arámbula dijo que podría decidirse sí alguien de la producción habla con ella.

"Si su gente me hablara, me explicara, y me dejara ver que la historia me gusta y que es parecida a la realidad, pues con mucho gusto. No quiero decir que no, pero no se ha acercado nadie y ojalá que no salga nuestra historia", puntualizó.