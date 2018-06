Aracely Arámbula y su iracunda respuesta en torno a la serie de Luis Miguel

Aracely Arámbula se pronunció en torno a la posibilidad de ser mencionada en "Luis Miguel, la serie", producción biográfica de Netflix basada en la vida del padre de sus hijos.

Arámbula, de 43 años, dijo que sí vio los primeros capítulos de la serie y aclaró que no quiere formar parte de esta historia.

“Lo único que tengo que decir al respecto es que, a mí no me gustaría salir en la serie. Yo solo quiero enfocarme en mis compromisos, en mis cosas, a mí nadie me ha hablado de la serie”, manifestó durante una entrevista para el programa de espectáculos “Sale el Sol”.

“Mi nombre no puede salir porque debe tener la autorización de la oficina de mi agente, en algún momento se tocará ese tema, pero ahorita no me interesa hablar de al respecto", remarcó.

Aracely Arámbula, responsable de producciones como: "La doña", "Los miserables" o "La patrona", se mostró esquiva al ser consultada sobre cómo el popular 'Sol de México' pasará el Día del padre con sus hijos.

“Pregúntele cuando lo vean (a Luis Miguel). Eso le corresponde decir a él”, sostuvo.

Hace algunas semanas, Aracely Arámbula sostuvo que Luis Miguel dejó de cumplir con la pensión alimentaria para sus hijos e instó al artista a ponerse al día en los pagos.

"En realidad le deseo que le vaya bien porque de alguna manera yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos" , dijo Aracely Arámbula sobre el intérprete de "La incondicional".