Argentina: los famosos se manifiestan en contra y a favor del aborto legal

La legalización del aborto fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados de Argentina y deberá ahora pasar a la consideración del Senado, una decisión que celebraron los movimientos que apoyaban el proyecto, pero que petrificó a sus contrarios. Entre los famosos argentinos hubo posturas divididas.

Actrices, cantantes y mediáticos personajes dieron su punto de vista y fueron protagonistas de distintos debates en las redes sociales.

A FAVOR

​Lali Espósito:

La cantante y actriz argentina fue una de las personalidades que más compartió su postura en sus redes sociales. "Es importante que entiendan que no se trata de estar a favor del aborto como hecho en sí. Sino que se busca darle un marco legal, despenalizar algo que les guste o no, lo acepten o no, sucede todos los días en nuestro país y que al mantenerlo en la clandestinidad mueren miles y miles de mujeres. Esto se trata de #NiUnaMenos y no se confundan... nosotras sí tenemos que poder elegir sobre nuestro cuerpo", escribió en Instagram.

Eugenia 'China' Suárez:

La actriz de "El hilo rojo" también compartió su postura con sus seguidores. "No se está debatiendo el aborto como hecho en sí. Se está pidiendo legalizar para que quien ya haya tomado la decisión de hacerlo, pueda hacerlo en un hospital, no en la clandestinidad", dijo la estrella argentina.

Florencia Peña:

La actriz indicó que está a favor del aborto porque es algo que existe desde tiempo remotos y que las mujeres que no tienen dinero son las más vulnerables, debido a las condiciones en las que deben realizarlo. "Simplemente es regularizar una situación que está desnivelada y por la que mueren muchas mujeres. Por algo la ley existe en muchos lugares del mundo", afirmó.

Susana Giménez:

La conductora de televisión fue una de las celebridades en demorarse en dar su punto de vista sobre este tema. "Nadie va a obligar a nadie a hacerse un aborto si no quiere, y quien desesperada tome esa decisión va a poder hacerlo en condiciones humanas e higiénicas. Esta pelea es más que nada para proteger a las mujeres de menos recursos que recurren a lugares horrorosos o a métodos caseros sumamente peligrosos corriendo riesgos enormes", agregó.

Marcelo Tinelli:

Para el conductor de televisión el aborto se debe despenalizar porque muchas mujeres mueren por este motivo. "Con dolor, en silencio, las mujeres abortan clandestinamente en condiciones aberrantes. Muchas mueren. Hoy podemos cambiar la historia. Por una educación sexual clara, los anticonceptivos para no abortar, y el aborto legal para no morir. Que así sea", indicó en Twitter.

Fito Páez:

También se mostró a favor del aborto. En su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que apoya la decisión de las mujeres en poder decidir.

La actriz Soledad Villamil, la cantante Cecilia Roth, la actriz Natalie Pérez, la rapero Miss Bolivia, el conductor de televisión Marley y el actor Ricardo Darín son otros de los personajes que se mostraron a favor de la despenalización del aborto en Argentina.

EN CONTRA

Mirtha Legrand:

La actriz y presentadora de televisión se mostró en contra de la despenalización del aborto. "Son vidas humanas que desaparecen, que se van. Soy católica y estoy en contra del aborto. Hay muchas maneras de no llegar a un aborto", dijo haciendo referencia sobre los métodos anticonceptivos que existen para prevenir un embarazo no deseado.



Amalia Granata:

La periodista argentina utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre la decisión que tomó el congreso. "Lamento en el alma saber que para los diputados tiene valor una vida más que otra, pensé que en mi Argentina, país que amo, el derecho a la vida era para todos, iguales. Esto es el comienzo, no bajamos los brazos y vamos por el Senado", escribió.

El periodista deportivo Gastón Recondo, el presentador de televisión Eduardo Feinmann y la conductora Nicole Neumann son otras de las personalidades que han levantado la voz en contra del aborto legal.