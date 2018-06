Ariadne Díaz abandona la actuación por este motivo

Ariadne Díaz tiene prioridades familiares y no está dispuesta a dejarlas relegadas por su trabajo como actriz. La artista mexicana anunció que abandonará temporalmente la actuación.

En entrevista con el programa "Hoy", la artista de 31 años señaló que tomó esa decisión porque quiere pasar más tiempo con su menor hijo.

"Terminé proyecto y dije seré fuerte, me resistiré a los proyectos que llegan. Ahora dije no, quiero estar en casa, quiero ser mamá de tiempo completo, un ratito nada más", señaló.

Dijo, además, que no está entre sus planes tener otro hijo pronto y que su pareja, Marcus Ornellas, está de acuerdo con su decisión.

Descartó también volver a posar con poca ropa, como ocurrió hace algunos años cuando realizó una osada sesión fotográfica para una publicación para caballeros.

"Eso ya tuvo su tiempo, hice revistas padres que a mí me encantó estar ahí, que están para el recuerdo toda la vida, pero hoy por hoy no es mi motivación. No es que me sienta cómoda o incómoda, no soy recatada", apuntó.

