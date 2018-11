Ariana Grande recordó el último Día de Acción de Gracias de su ex Mac Miller

La estrella del pop Ariana Grande recordó el último Día de Acción de Gracias de su ex pareja Mac Miller, quien falleció el 7 de septiembre de 2018.

La cantante de "Thank U, Next", compartió en Instagram Stories una imagen en la que se le ve al lado del rapero con etiquetas alusivas al Día de Acción de Gracias.

La instantánea es una captura de una publicación con fecha del 22 de noviembre de 2017, es decir, de la celebración del año pasado y la última que tuvo el rapero antes de morir. En la leyenda señala que extraña a su ex pareja.

Ariana Grande y Mac Miller (Foto: Instagram)

Ariana y Mac estuvieron juntos durante dos años, pero dieron fin a su romance en mayo último. En septiembre, el cadáver del rapero fue encontrado en su casa de California tras sufrir una sobredosis accidental.

No es la primera vez que Ariana pone una imagen del fallecido cantante en las redes sociales. Días después de enterarse de su muerte, la joven escribió en Instagram: "Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que no estás más aquí. No puedo hacer que mi cabeza lo entienda. Hablamos de esto. Tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Durante mucho. Por sobre todo. Siento tanto no poder haber arreglado o quitado tu dolor. De verdad quise hacerlo. El alma más generosa y más dulce tuvo demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".