Armando Manzanero quiere componer para Luis Miguel, su ex amigo

El veterano cantante y compositor Armando Manzanero trabajó con Luis Miguel en el pasado, sin embargo, su relación no ha sido la más cordial los últimos años. En más de una ocasión el intérprete de "El Ciego" ha comentado que 'El Sol' se ha convertido en una persona creída y malagradecida. En una nueva entrevista dio a conocer que le gustaría que cantara temas que compuestos por él.

"Es la primera vez que voy a contestar aquí. Yo quisiera componer siempre para Luis Miguel, ¡como no, claro! A lo mejor no lo hago pero usted me preguntó a quién me gustaría componerle. Cada que lo escucho cantar, cada día me fascina más. Está en su mejor momento", dijo Manzanero

El artista mexicano no cree que ahora que Luis Miguel está teniendo éxito nuevamente, exista un reencuentro entre ellos dos. Explicó que eso es algo innecesario e incluso, compartió recuerdos que tiene a su lado: "Yo creo que no hay necesidad de un reencuentro. Las últimas tres canciones que me grabó, no tuvo tiempo ni que tratar conmigo. Sería muy agradable para ambos porque yo lo disfruto mucho", añadió.

El productor también se animó a compartir uno de los mejores recuerdos que tiene con el intérprete de "La incondicional". "Con Luis Miguel el mejor recuerdo que tengo es cuando grabo en los estudios más importantes de California, con la orquesta más importante que puede haber, cuando grabo con el ingeniero más maravilloso que es Benny Faccone, cuando escucho esa calidad de las grabaciones y la calidad de cómo canta. Ese es el mejor recuerdo que tengo con Luis Miguel. No me gustaría un reencuentro con él, me gustaría que me grabe. Nada más", afirmó.

Al plantearle la posibilidad de que se hiciera una bioserie, como la de 'El Sol' o la de Juan Gabriel, el cantautor dijo que eso es algo que no consideraría ya que su vida ha sido muy grata incluso en los malos momentos, y que eso es algo que no llama la atención.

"No me gustaría que alguien hiciera mi vida. Sería muy descontinuada, serían 50 temporadas", bromeó. "Yo empiezo a tener uso de razón desde los cinco años y desde los cinco años mi vida fue muy importante, muy bella, con mucha magia. El público quiere ver tristezas, quiere ver dramas y la vida mía es hermosa y de verdad me acuerdo de toda ella. Yo me considero como un gato, quizá esté en la última etapa de las siete vidas de un gato, pero mi vida es larguísima y con unas etapas hermosas", indicó Manzanero.

"No todas fueron de éxitos, tuve fracasos, en pleno apogeo y en pleno éxito, tener que estar ganando mil dólares semanales para poder mantener el compromiso de estar en un lugar o en pleno éxito tener dos demandas a la vez con abogados y con todo. Nada de eso me quitó el sueño. Le doy gracias a Dios, todos los días, al despertar y por dejarme dormir de noche”, finalizó.



