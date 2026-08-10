A través de un comunicado, Armonía 10 explicó que decidió cancelar su presentación por falta de garantías de seguridad y negó que haya sido víctima de un ataque. (Foto: Captura de video TikTok)
A través de un comunicado, Armonía 10 explicó que decidió cancelar su presentación por falta de garantías de seguridad y negó que haya sido víctima de un ataque. (Foto: Captura de video TikTok)
Por Redacción EC

Una balacera registrada en los alrededores de la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac, generó preocupación durante el concierto de Armonía 10. En medio de la presentación, los integrantes de la agrupación abandonaron el escenario y, posteriormente, se anunció la suspensión del show. Ante lo sucedido, la orquesta indicó que su retiro se debió a que no contaban con las medidas de seguridad y descartó un presunto atentado.

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