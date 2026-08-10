Una balacera registrada en los alrededores de la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac, generó preocupación durante el concierto de Armonía 10. En medio de la presentación, los integrantes de la agrupación abandonaron el escenario y, posteriormente, se anunció la suspensión del show. Ante lo sucedido, la orquesta indicó que su retiro se debió a que no contaban con las medidas de seguridad y descartó un presunto atentado.

A través de sus redes sociales, la orquesta señaló que la suspensión del concierto respondió exclusivamente a la falta de condiciones y garantías de seguridad para continuar con el show.

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“Informamos que nuestra participación fue suspendida al verificarse que no se encontraban dadas las condiciones y garantías de seguridad necesarias para continuar con el desarrollo de la presentación, tanto para el público asistente como para nuestros artistas, músicos, equipo técnico y demás personal de la agrupación”, señaló la orquesta.

Asimismo, Armonía 10 sostuvo que la decisión fue adoptada de manera preventiva. “La decisión fue adoptada de manera preventiva y responsable, priorizando en todo momento la integridad y seguridad de nuestro público y de todos quienes conforman Armonía 10”, precisó la orquesta.

Armonía 10 niega haber sufrido un atentado

Por otro lado, la agrupación se pronunció sobre las versiones que señalaban que su bus o sus integrantes habrían sido atacados. “Ante las diversas versiones que vienen circulando en redes sociales respecto de un presunto atentado contra nuestro bus, nuestros integrantes o nuestra agrupación, consideramos necesario precisar que Armonía 10 no ha sufrido ningún atentado ni hecho de similar naturaleza”, indicó el comunicado.

La orquesta reiteró que la suspensión de su presentación obedeció únicamente a razones de seguridad y que la medida buscó salvaguardar tanto al público como a los integrantes de su equipo.

Balacera en concierto de Armonía 10 en Manchay

“Reiteramos que la decisión de suspender nuestra presentación fue adoptada exclusivamente de manera preventiva y en salvaguarda de la integridad de nuestro público y de nuestro equipo”, se lee en el documento.

Finalmente, Armonía 10 agradeció las muestras de preocupación, cariño y solidaridad recibidas por parte de sus seguidores. “Agradecemos nuevamente las muestras de preocupación, cariño y comprensión de nuestro público. Dios está con nosotros. Cualquier información oficial será comunicada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, concluyó.