La industria musical peruana atraviesa un momento difícil luego de la muerte de Paul Flores durante un atentado contra el bus de Armonía 10. El cantante, más conocido como ‘Russo’, falleció luego de sufrir el impacto de dos proyectiles cuando su bus se trasladaba de un concierto en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, hacia Ate.

Tras el atentado, el cantante Charly Carmona, compañero de Paul Flores en Armonía 10, habló desde Piura y contó detalles sobre cómo vivieron los momentos de terror desde el bus de la agrupación.

“Veníamos trasladándonos de un evento a otro porque habíamos terminado la primera presentación en Jicamarca, nos íbamos a Santa Clara y en el transcurso pasó este atentado. El bus venía con las luces apagadas, porque la mayoría venía durmiendo”, contó el también compadre de Paul Flores.

“Nosotros hemos reaccionado al segundo disparo, empezamos a gritar y cuando empezamos a preguntar si todos estaban bien, Paul empezó a gritar de dolor, a quejarse por cerca de un minuto. Nosotros pensamos que era broma, pero luego uno dijo que estaba sangrando por la espalda y bueno, después de ese minuto perdió el conocimiento, entró en shock hasta que hemos llegado al hospital”, agregó.

Compañero de Paul Flores revela cómo vivió el atentado desde el bus del grupo. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, el vocalista de Armonía 10 aseguró que desconocía de las presuntas extorsiones de las que era víctima el grupo, añadiendo que a ellos solo les comunican temas sobre las presentaciones.

Al momento de recordar a Paul Flores, Charly Carmona no pudo contener las lágrimas y lo calificó como “una persona muy buena, amable, muy alegre, con él no había tristezas”.

“En el escenario, no se nos hacían pesadas las cuatro o cinco horas que trabajamos porque todo era risa con él. Era experto para poner las chapas a los músicos, él me puso pato y le decíamos crudo, no era con malicia sus chapas. No termino de asimilar su partida, todavía no quiero aceptar lo que está pasando”, reconoció.

