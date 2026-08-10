El concierto de Armonía 10 en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac, terminó abruptamente luego de que se reportaran varios disparos en los alrededores del lugar. Algunos asistentes lograron capturar en video el preciso instante en que se escucharon los disparos. El incidente ocurrió durante las celebraciones por el aniversario del distrito y provocó momentos de pánico.

Según un video difundido en redes sociales, los integrantes de Armonía 10 se encontraban en plena presentación cuando un trabajador de la agrupación se acercó para alertarlos sobre lo que estaba ocurriendo. Los músicos recibieron la indicación de dejar de tocar debido a los disparos reportados en la zona.

Uno de los cantantes, quién se encontraba interpretando una canción, al parecer no escuchó la alerta del personal, pero al ver a sus compañeros retirarse del escenario, inmediatamente él hizo lo mismo.

🇵🇪 | Una balacera obligó a cancelar el concierto de Armonía 10 en Manchay, durante las celebraciones de Pachacámac. Los artistas fueron evacuados por seguridad y confirmaron estar a salvo, PNP investiga el origen de los disparos. pic.twitter.com/XV9vWm3HoS — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) August 10, 2026

Testigos que se encontraron en el lugar señalaron que se escucharon más de tres disparos. La situación generó temor entre el público y llevó a la productora a cancelar el evento, mientras los asistentes buscaban ponerse a salvo.

Otros reportes difundidos durante la mañana indicaron que se habrían registrado cinco disparos cerca del escenario, aunque las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación.

Luego de abandonar el escenario, Armonía 10 informó a sus seguidores que sus integrantes se encontraban a salvo. A través de sus redes sociales, la agrupación agradeció las muestras de preocupación y apoyo recibidas después de los momentos de tensión vividos durante el concierto. “Todos estamos bien. Dios está con nosotros”, escribieron.

Armonía 10 suspende concierto y evacúa escenario tras presunta balacera en la plaza cívica de Manchay. Composición: Diario Correo.

El episodio ocurre además en un contexto especialmente sensible para Armonía 10. El pasado 16 de marzo de 2025, Paul Flores, conocido como “El Russo” y entonces integrante de la agrupación, murió tras recibir disparos durante un ataque contra el bus en el que viajaba junto a otros músicos.