Asistentes grabaron el preciso momento que se oyeron varios disparos durante el concierto de Armonía 10 en Manchay. (Foto: Captura de video / X- @gsasoficial)
Asistentes grabaron el preciso momento que se oyeron varios disparos durante el concierto de Armonía 10 en Manchay. (Foto: Captura de video / X- @gsasoficial)
Por Redacción EC

El concierto de Armonía 10 en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac, terminó abruptamente luego de que se reportaran varios disparos en los alrededores del lugar. Algunos asistentes lograron capturar en video el preciso instante en que se escucharon los disparos. El incidente ocurrió durante las celebraciones por el aniversario del distrito y provocó momentos de pánico.

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