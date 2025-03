Christian Domínguez se sumó a los mensajes de preocupación de artistas que han alzado la voz tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, quien falleció durante un atentado contra el bus de la agrupación. El líder de la Gran Orquesta Internacional se mostró inseguro y aseguró que teme por su vida.

En una reciente declaración, Domínguez lamentó la muerte de su colega Paul Flores, más conocido como ‘Russo’, quien falleció tras el atentado contra el bus de Armonía 10 cuando se dirigían a un concierto en Ate.

“El domingo fue un despertar bastante doloroso. No tuve el gusto de ser amigo de Paul Flores, pero éramos colegas y había respeto. Ahora, todos estamos muertos de miedo (por el nivel de inseguridad que existe en el país). He estado nervioso todo el domingo y no es justo que pase este tipo de cosas”, contó.

“Estoy bastante chocado, nervioso y ansioso. Me pongo sensible porque me veo reflejado porque mañana puedo ser yo, de solo imaginarme que pase algo, pues me preocupo por mis padres y por mis hijos”, agregó el cantante en el programa “Préndete”.

¿Qué pasó con Paul Flores, vocalista de Armonía 10?

Como se sabe, el bus de Armonía 10 sufrió un atentado cuando se dirigía a una discoteca en Santa Clara, Ate, luego de ofrecer un concierto en el estadio El Palomar, en Jicamarca, San Juan de Lurigancho.

Según las primeras investigaciones, sicarios a bordo de motocicletas abrieron fuego contra el bus oficial de Armonía 10, dos proyectiles impactaron contra el cantante Paul Flores, quien fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, pero no sobrevivió.

Cantantes de Armonía 10 se quiebran al recordar el asesinato de Paul Flores (Magaly Tv, La Firme)