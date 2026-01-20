Armonía 10 de Walther Lozada cancela presentación en Huancavelica tras atentado con explosivo

La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada anunció este martes la suspensión oficial de su concierto programado en Huancavelica, tras el violento atentado criminal que sufrieron durante la madrugada del lunes 19 de enero, en Trujillo.

Mediante un comunicado, explicaron que su decisión se debió a las dificultades para movilizarse, pues el explosivo dejado por delincuentes en su unidad móvil la dejó inhabilitada temporalmente, además del temor que afecta a sus integrantes.

“Esta decisión responde a la pérdida temporal de nuestra unidad móvil y al impacto emocional que este lamentable hecho ha generado en nuestro equipo”, precisó la orquesta en sus redes sociales.

A pesar de haber cancelado su concierto para la ciudad de Pampas (Huancavelica), la agrupación promocionó nuevas fechas en Lima Norte este fin de semana y en Estados Unidos a finales de marzo.

¿Cómo sucedió el atentado contra Armonía 10?

El incidente ocurrió en la avenida El Golf, mientras la agrupación cumplía con una presentación en la discoteca Monasterio, cerca de las 2:40 p. m.

Según diligencias preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), una carga explosiva detonó en la calle, alcanzando el bus del grupo que se encontraba estacionado.

El estallido provocó daños de consideración en el lateral izquierdo del vehículo, específicamente en el área de la bodega.

Bus Armonía 10 de Walther Lozada

Pese a la explosión, que fue percibida en diversas urbanizaciones aledañas, no se reportaron víctimas ni heridos entre los músicos o el personal técnico.

Esta agrupación, si bien comparte el nombre de “Armonía 10”, no es la misma a donde pertenecía el fallecido Paul Flores ‘El Ruso’, quien murió en 2025 tras un ataque armado.

¿Qué dijo Armonía 10 de Walther Lozada tras el atentado con explosivo?

Tras el ataque, la agrupación de Walther Lozada difundió un video titulado "No más violencia", donde mostraron los daños materiales y expresaron su vulnerabilidad ante la crisis de seguridad que atraviesa el norte del país.

“Atacaron nuestro bus. Nuestro segundo hogar. Nuestra herramienta de trabajo. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero queda el dolor, la impotencia y la preocupación de salir cada día solo a trabajar” , manifestaron.

La orquesta informó que en los próximos días se anunciará la nueva fecha para el público de Huancavelica, una vez logren restablecer sus actividades.