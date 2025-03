Paul Flores García, más conocido como ‘Russo’ en el ámbito artístico, falleció tras un atentado contra el bus de Armonía 10. Tras su muerte, diversas reacciones se han producido en redes sociales, entre ellas, la de su esposa Carolina Jaramillo, quien compartió un desgarrador mensaje.

A través de sus stories en Instagram, Jaramillo compartió un sentido mensaje en el que lamenta la partida del popular ‘Russo’, con quien tenía un hijo. La joven destacó la tristeza que siente al perder a su compañero de vida.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto”, escribió al inicio de su mensaje.

“Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, agregó.

Esposa de Paul Flores comparte desgarrador mensaje tras su trágica muerte. (Foto: Instagram)

Armonía 10 lamenta la muerte de su vocalista

A través de sus redes sociales, la agrupación Armonía 10 compartió un comunicado en el que lamenta la muerte del cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’, tras ser impactado por dos proyectiles durante un atentado contra el bus de la orquesta.

“Con todo pesar en nuestros corazones nos vemos en la difícil posición de comunicar el sensible fallecimiento de Paul Hambert Flores García, cariñosamente conocido por todos como ‘Russo’. El atentado que hemos sufrido como orquesta arrebató la vida de uno de los nuestros”, señala el comunicado.

“En estos momentos de extremo dolor extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención, afirmándoles que entregaremos toda nuestra energía a que esto no quede impune”, añade la misiva.

Armonía 10 lamenta muerte de Paul Flores tras atentado contra su bus. (Foto: Captura de IG)

Como se sabe, el bus de Armonía 10 sufrió un atentado cuando se dirigía a una discoteca en Santa Clara, Ate, luego de ofrecer un concierto en el estadio El Palomar, en Jicamarca, San Juan de Lurigancho.

Según las primeras investigaciones, sicarios a bordo de motocicletas abrieron fuego contra el bus oficial de Armonía 10, dos proyectiles impactaron contra Paul Flores, quien fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, pero no sobrevivió.

Luigui se pronuncia