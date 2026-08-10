La orquesta Armonía 10 se pronunció luego de los momentos de tensión que se vivieron durante su presentación en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac. La agrupación de cumbia tuvo que abandonar el recinto tras registrarse varios disparos en la zona. Más de 500 personas que se encontraban en el lugar huyeron entre el pánico.

Mediante un comunicado en la cuenta oficial de Instagram, la agrupación compartió un mensaje donde indican que todos sus integrantes se encuentran bien. “Todos estamos bien. Dios está con nosotros”, escribieron.

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Además, agradecieron por la preocupación y los mensajes enviados luego de que vivieran un momento de pánico. “Gracias por su preocupación y por sus lindo mensajes”, agregaron.

Armonía 10 tuvo que interrumpir su presentación tras registrarse disparos en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac. (Foto: Instagram / @armonia10oficial)

Armonía 10 abandona concierto tras balacera

Según información de RPP, la agrupación Armonía 10 apenas había iniciado su presentación cuando se escucharon más de tres detonaciones, generando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, el personal de producción alertó a los músicos y les indicó que debían dejar el escenario. Los integrantes de Armonía 10 fueron retirados rápidamente de la tarima para ponerse a buen recaudo.

Posteriormente, la Policía Nacional del Perú acudió al lugar para custodiar su salida e informaron que no se reportó ningún herido tras el atentado.

El concierto formaba parte de las actividades por el aniversario de Pachacámac y se desarrollaba en la plaza cívica de Manchay. Sin embargo, los disparos provocaron que el espectáculo fuera cancelado de manera inmediata con el objetivo de proteger tanto a los artistas como al público.

Cabe recordar que Armonía 10 sufrió un atentando en marzo de 2025, donde el bus de la orquesta fue atacado a balazos y el hecho provocó la muerte de su entonces vocalista Paul Flores, conocido como “El Russo”.