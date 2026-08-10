Armonía 10 tuvo que interrumpir su presentación tras registrarse disparos en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac. (Foto: Instagram / @armonia10oficial)
Armonía 10 tuvo que interrumpir su presentación tras registrarse disparos en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac. (Foto: Instagram / @armonia10oficial)
Por Redacción EC

La orquesta Armonía 10 se pronunció luego de los momentos de tensión que se vivieron durante su presentación en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac. La agrupación de cumbia tuvo que abandonar el recinto tras registrarse varios disparos en la zona. Más de 500 personas que se encontraban en el lugar huyeron entre el pánico.

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