Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, apareció en el programa “Magaly TV, la firme” para contar detalles de su actual disputa legal con Armonía 10. Según explicó Jaramillo, la agrupación de cumbia no habría cumplido con el apoyo económico que ellos mismos ofrecieron.

En conversación con el programa de Magaly Medina, Jaramillo explicó que los representantes de Armonía 10 hicieron un depósito por el seguro de vida ley, pero por consignación. De esta manera, el dinero solo puede ser liberado por un juez.

“No hubo ningún acuerdo, del último comunicado que saqué no se han hecho presentes, todo es por la vía legal. A mí no me han dado ni un sol, yo no recibido nada, es un depósito por consignación”, explicó la viuda del recordado ‘Russo’.

“De los que pensé que nunca me iban a dar la espalda fue de ellos, no entendí por qué me desconocieron como esposa. Mis compadres saben”, añadió.

Viuda de Paul Flores rompe su silencio y revela lucha contra Armonía 10. (Foto: Captura de video)

Como se recuerda, hace algunas semanas la agrupación Armonía 10 emitió un comunicado que habría hecho el pago de sus obligaciones con los herederos de Paul Flores. Además, señalaron que quisieron darle una pensión de S/5000 al hijo del cantante; sin embargo, Carolina explicó que habría motivado este ofrecimiento.

“No tienen ningún derecho sobre la imagen de Paul, esos S/5000 que ofrecieron para un apoyo a mi hijo, pero era a cambio de una exclusividad de la imagen de Paul. Ellos no tienen derecho a la imagen ni voz ni nada”, aclaró.

La viuda de Paul Flores aseguró que no recibió el apoyo que esperaba tras la muerte del ‘Russo’. Pese a que la situación legal sigue su curso, Carolina Jaramillo siente que la agrupación intentó aprovecharse de la situación.