Manolo Rojas se pronunció en torno a las críticas que ha generado su participación en "El artista del año: el dúo perfecto". El humorista reconoció que le molesta que sus compañeros del programa conducido por Gisela Valcárcel hayan puesto en tela de juicio su trabajo como cantante y bailarín.

"He dejado que digan, que hablen, pero muchos no habían nacido cuando yo ya estaba cantando. Y a los que me criticaron puedo decirles en donde han fallado, sin la necesidad de ser un maestro de música, solo por criterio, pero no lo voy a hacer. A la edad que tengo ya no estoy para pelearme con chicos que recién están incursionando", comentó Rojas.

El artista nacional destacó la larga trayectoria que tiene y señaló que "es una falta de respeto que digan que no canto".

"Me molesta porque tengo muchos años bailando y cantando, yo no solo cuento chistes. En mi show yo no canto con playback e imito a Rafael, José José, Iván Cruz. Tengo años en esto, no soy un improvisado. Soy cantante, eso es una falta de respeto que digan que no canto, es cierto que aquí estoy para seguir aprendiendo, pero no me falten el respeto. Además, aún no me he lucido", remarcó.

Aunque reconoció que le hubiese gustado tener a Vernis Hernández como compañera hasta el final del programa, sostuvo que tiene química con su actual compañera, Daniela Darcourt.

"Tenemos buena química (con Daniela), ella tiene chispa, es muy graciosa. Y eso está bien porque el dúo es complementarse, no que cada uno cante por su lado. Esta vez será una gala de película y salimos a disfrutar. ¿Si extraño a Vernis? Claro que sí, pensé quedarme con ella hasta el final, pero hay que adecuarse a las reglas del juego", sostuvo.

Recordó, además, que en 2009 compuso un tema para la Teletón llamado "Ven conmigo".

"No soy un gran compositor pero sí tengo temas y estoy afiliado a la Apdayc desde hace mucho tiempo. Ahora tengo una producción de diez temas míos donde, además, canto. Una de las canciones se llama Papá Dios, de género salsa, que la canto con Melcocha", acotó.