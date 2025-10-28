La cantante Asmir Young, recordada por su paso por Son Tentación y su trabajo en la música urbana, denunció a su pareja, el también músico Jorge Eduardo Gallardo Malásquez, de agresión física. Ambos terminaron en la comisaría.

El pasado sábado 25 de octubre, la ‘Princesita de Perú’ fue víctima de una fuerte agresión tras discutir con su pareja por presuntos mensajes en su red sociales. Al reclamarle, Jota Gallardo habría enfurecido al punto de levantarle la mano a la cantante.

Eduardo, productor de Asmir Young, fue la persona que informó a la familia de la cantante sobre la agresión. “Le ha pegado fuerte, Asmir no puede caminar. Le ha dado en zonas que no se vean”, reveló.

Asmir Young denuncia agresión de su pareja y terminan en comisaría de Miraflores.

Por su parte, la señora Lucía, abuela de Asmir Young, señaló que esta no es la primera ves que su nieta sufre agresiones físicas de parte de Jota Gallardo, conocido vocalista de M2H.

“Él prácticamente la ha querido matar, imagínate cómo está la familia… La policía llegó porque se estaban pegando. El tipo le estaba dando duro. Tiene moretones en el brazo, la pierna, no puede caminar, está cojeando”, declaró la abuela de Asmir al programa “Amor y Fuego”.

Parte policial tras la denuncia hecha por la cantante Asmir Young contra su pareja por agresión física.

Cabe resaltar que, tras el lamentable incidente, Asmir Young y Jota Gallardo terminaron en la comisaría de Miraflores, donde dieron su versión de los hechos. Por la noche del domingo, ambos fueron puestos en libertad y ella optó por retirar sus cosas del departamento en el que convivían.