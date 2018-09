"Asu Mare": Melania Urbina revela quién será en la tercera entrega de la película

La actriz Melania Urbina dio detalles del papel que asumirá en la tercera entrega de la taquillera película "Asu Mare", cuyo afiche se reveló recientemente.

La actriz contó que encarnará a Brenda, ex pareja del personaje de Carlos Alcántara.

"Aprovechando el lanzamiento del afiche de #AsuMare3 un #TBT del rodaje. Mi personaje se llama Brenda y es la ex de Cachín. (en la foto no me había puesto todavía mis ojos verdes. De mentira, pero verdes) Y no te puedo contar más. ¡Qué ganas de ver la película! #AsuMare3 #Brenda #EstrenoNacional #22deNoviembre", escribió la artista como descripción de la reveladora imagen.

"Asu Mare 3" llegará a las salas de cine a nivel nacional este 23 de noviembre.

La secuela de la película peruana más taquillera de la historia está dirigida por Jorge Ulloa y producida por Miguel Valladares. Esta película mostrará lo que significó para él y su esposa convertirse en padres.

La primera película de "Asu Mare" se estrenó en 2013 y cuenta la historia de cómo se conocen Carlos Alcántara y su esposa; en la segunda parte, se trata de todo lo que pasa la pareja para llegar al altar.

"Asu Mare 3" llega a los cines tres años después del lanzamiento de la segunda parte, que se estrenó en 2015, y se espera que tenga el mismo éxito de sus precuelas.