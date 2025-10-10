Agua Marina fue la reciente víctima de la delincuencia tras el atentado que sufrieron el pasado 8 de octubre durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Ante esto, las agrupaciones han tomado medidas estrictas para hacer frente a la inseguridad que viven sobre el escenario.

El cantante Giuseppe Horna, vocalista de Armonía 10, reveló que la agrupación de cumbia se ha visto obligada a reforzar su seguridad y que incluso han llegado a utilizar chalecos antibalas durante los conciertos.

En una reciente entrevista con Exitosa, Horna manifestó su indignación y tristeza frente al clima de inseguridad que viven las agrupaciones del país.

“Ya estamos cansados, muy hartos de esta inseguridad… El ambiente musical debería ser un espacio de unión, pero lo que pasó fue algo traumático. Ni nos enteramos en el momento, solo después supimos que hubo disparos”, dijo Horna.

Armonía 10 en concierto. / Difusión

Al ser consultado por las medidas de seguridad que han adoptado, Horna reveló que la empresa que representa a Armonía 10 adquirió chalecos antibalas y que han reforzado la seguridad para cada show.

“Nosotros ya vamos tomando las medidas preventivas para este tipo de conciertos. La empresa cuenta con chalecos antibalas, porque no sabemos qué pueda ocurrir. Yo tenía temor, miedo de lo que pudiera pasar. Uno no sabe si va a regresar tranquilo a casa”, explicó.

Como se recuerda, un atentado contra el bus de Armonía 10 terminó con la vida del cantante Paul Flores, más conocido como ‘Russo’. La muerte del cantante remeció el mundo del espectáculo nacional y generó un gran debate sobre la seguridad.