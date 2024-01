ATV fue sancionada por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión por difundir actos de discriminación y transfobia contra Etza Wong, creadora del personaje de Internet llamado La Uchulú.

De ese modo, Andina Televisión (ATV) pagará una multa de 5 UIT, que asciende a S/ 25 750 por las agresiones que recibió Wong respecto a su identidad de género durante su participación en “La casa de Magaly”, reality que produjo la comunicadora Magaly Medina.

La entidad concretó la queja presentada contra ATV mediante la resolución N.° 010-2023/CE-SNRTV, en la que ordena que tanto Magaly Medina y su equipo lleven capacitaciones en materia de derecho de personas transgénero.

“ATV deberá proporcionar a la Comisión evidencia de la realización de esta capacitación, así como de su implementación en el sentido señalado; debiendo ello suceder, a más tardar, al término de los noventa (90) días calendario de notificada la presente”, indicó el documento.

¿Qué le pasó a la Uchulú en “La casa de Magaly”?





Etza Wong sufrió un acto de transfobia durante su participación en “La casa de Magaly”, específicamente en el episodio emitido el 28 de agosto del 2023.

En aquella edición, el nombre designado al nacer de Wong fue revelado por Carlos Cacho en televisión nacional sin su consentimiento. Además, el maquillador mostró el DNI de Etza ante las cámaras del reality.

Por su parte, el actor cómico Andrés Hurtado también estuvo presente en la agresión, humillando a la joven comediante a tal punto de hacerla llorar, este hecho fue transmitido por la señal de ATV.

Cabe precisar que la fueron las ciudadanas Pamela Andrés del Castillo, Nilda Soledad Quito León y la Comisión Nacional contra la Discriminación, del Ministerio de Justicia quienes presentaron la queja ante la SNRT.

“Mi nombre es Etza. Yo le he tratado con respeto desde que ha llegado, he sido muy amable, pero a veces ha hecho algunas bromas que a mí no me ha parecido, pero lo tomo de manera deportiva porque estamos en un reality”, comentó la Uchulú.