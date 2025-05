Austin Palao fue uno de los protagonistas de la fiesta tras el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao luego de ser captado dándole un aparente beso a Vania Bludau. Ahora, el exchico reality no tuvo reparos en elogiar a Bludau, con quien no descarta iniciar alguna relación a futuro.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Austin Palao no descartó la posibilidad de mostrarse cariñoso con Vania Bludau; sin embargo, descartó que esto sea en el corto plazo. Incluso tuvo palabras de elogio hacia la modelo.

“(Vania Bludau) Es una chica muy linda y tenemos amigos en común y ya está”, dijo Austin Palao al ser consultado por la chica reality.

Sobre si existe la posibilidad de verlos besándose, Austin dijo: “No sé, el futuro es incierto”. Eso sí, negó que tras la boda de Alejandra y Said haya coqueteado con ella.

Austin Palao no descarta besarse con Vania Bludau.

“Bueno, en las imágenes no hay ningún beso”, sentenció Austin Palao, quien, si bien no se puede asegurar que besó a Vania Bludau, si se mostró bastante cercano a ella y la abrazó en más de una oportunidad.

Cabe recordar que Vania Bludau también se refirió al presunto beso con Austin Palao. En medio de las especulaciones, la modelo descartó algún acercamiento con el hermano de Said Palao; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de iniciar algo con él. “Puedo regresar a la carne nacional”, expresó.