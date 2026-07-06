Austin Palao revela que Flavia Laos intentó retomar el contacto tras su separación. (Foto: Captura de YouTube / "MEGA Oficial")
Austin Palao revela que Flavia Laos intentó retomar el contacto tras su separación. (Foto: Captura de YouTube / "MEGA Oficial")
Por Redacción EC

Austin Palao reveló que Flavia Laos habría intentado retomar el contacto con él después de que ambos pusieran fin a su relación sentimental. La confesión ocurrió durante una conversación con sus compañeros en el reality chileno “¿Volverías con tu ex? 2”, donde los exparejas comparten nuevamente en un mismo espacio.

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