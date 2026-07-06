Austin Palao reveló que Flavia Laos habría intentado retomar el contacto con él después de que ambos pusieran fin a su relación sentimental. La confesión ocurrió durante una conversación con sus compañeros en el reality chileno “¿Volverías con tu ex? 2”, donde los exparejas comparten nuevamente en un mismo espacio.

El exchico reality aseguró que, pese a los intentos de acercamiento, decidió no reanudar la comunicación porque considera que las relaciones que terminan deben quedarse en el pasado. “Yo no soy un tipo que tienda a mirar atrás”, dijo

“No hablo con ella hace tres años pese a que ella me ha escrito y ha tratado la forma de volver”, comentó, dejando entrever que recibió mensajes de la actriz tras la separación.

Flavia Laos y Austin Palao conversan luego de tres años de haber terminado.

Sin embargo, Austin también dejó abierta la posibilidad de que las circunstancias cambien con el tiempo. Aunque reiteró que no suele regresar con una expareja, reconoció que no está 100% seguro de ello. “Si algo he aprendido de la vida es que no hay que escupir al cielo”, expresó.

Asimismo, el chico reality aseguró que aún conserva buenos recuerdos de la relación que mantuvo con Flavia Laos.

“Quizá hemos tenido formas diferentes de ver la vida, pero nunca fue motivo de que estuviéramos aburridos. Nos gustaba hacer bastantes cosas juntos, viajar; entonces eso es chévere, encontrar alguien así y que la pases bien en el camino. No sé, crear momentos memorables que te sacan una sonrisa”, comentó.

Al ser consultado sobre si todavía existe química entre ambos, el exchico reality reveló que recientemente compartieron una larga conversación durante el reality en el que participan. “Lo que me pasó ayer fue que comenzamos a hablar y nos hemos c... de risa toda la noche”, indicó.

Las declaraciones del modelo llegan pocos días después de su reencuentro con Flavia Laos en el reality chileno, donde ambos volvieron a compartir luego de tres años separados.