Austin Palao y Flavia Laos conforman una de las parejas más sólidas de la escena artística nacional. Pese a que muchos informes señalan que podrían estar separados, ambos han hecho caso omiso a las críticas y profesan su amor cada vez que pueden, ya sea en redes sociales o alguna entrevista en televisión.

El último en pronunciarse al respecto sobre su romance ha sido Austin Palao, quien fue consultado por si cree en el matrimonio y si tiene planeado casarse con la joven influencer Flavia Laos.

“Por pasos, primero hay una convivencia que es por ahí donde se empieza. Cuando te comprendes al 100% con la persona o pueden equilibrar algunas cosas, ahí viene el siguiente paso que es el matrimonio. Claro que creo en el matrimonio tradicional, el que ve a la persona como compañero de vida”, aseguró.

“El compromiso que debe haber porque al final cuando se va el deseo y capaz el amor, existe el compromiso de caminar de la mano con esa persona que has elegido. En eso, obviamente yo si creo”, añadió Austin Palao.

Como se recuerda, los jóvenes influencers han descartado alguna ruptura sentimental tras ser captados en el mismo evento, pero disfrutando en diferentes partes del box. Además, Austin fue captado por las cámaras de Magaly TV, la firme conversando muy cerca de otra mujer.

“Hay que dejarlo que sea. No es chévere estar en una relación y que estés todo el día pegado a esa persona... Hemos estado juntos, pero por partes. Es normal, a mí me encanta que no me estén molestando o estar con tu pareja todo el día. Desde que nos conocimos siempre ha sido así”, aclaró Flavia Laos en entrevista con la ‘Urraca’.

