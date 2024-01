Enfocada. La cantante Azucena Calvay se pronunció por la comparación que su colega, Tony Rosado hizo en redes sociales, donde afirmaba que la joven intérprete es más talentosa que su par Marisol.

Ante ello, Calvay prefirió no referirse directamente a Rosado y precisó que se encuentra concentrada en ofrecerle a su público más música y talento, así como en su carrera profesional de Medicina.

“Yo ando en otra, estoy concentrada en cantarle a mi público que respalda mi carrera y en seguir estudiando, ya me falta año y medio para terminar la carrera de Medicina y en marzo arranco con mi segunda carrera universitaria”, relató.

De ese modo, Azucena indicó también que tras culminar sus estudios en Medicina, emprenderá una nueva profesión en Derecho, por lo que estaría esforzándose más.

Tras ello, la intérprete de “Dos cervezas” dijo que ignora los comentarios de Marisol, quien la llamó “Ave de paso” y que desea evitar polémicas.

“No busco polémicas, no es mi estilo. Ahora soy madre de familia, soy estudiante y creo que eso no me llevaría a nada bueno, es mejor vivir en paz”, dijo al diario Trome.

¿Qué dijo Tony Rosado sobre Azucena Calvay?





El polémico cantante Tony Rosado utilizó sus redes sociales para comparar el talento de Azucena Calvay y Marisol, afirmando que la joven estaría superando a la Faraona.

“Es la nueva voz que está pegando porque Marisol ya fue. Azucena está pegando, duela a quien le duela”, dijo el artista fiel a su estilo. No obstante, en una entrevista para el mismo diario, aseveró que se trataría de una broma.

“Ella (Marisol) me llamó, pero le dije que todo fue una broma. Somos recontra amigos y hay una hermandad con Marisol desde hace muchos años atrás. Azucena recién está dando sus primeros pasos en el medio artístico, así que jamás se va a comparar con Marisol”, indicó.