Pato Quiñones bailará junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, encabezado por Bad Bunny, tendrá lugar este domingo en el entretiempo del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, con el artista como protagonista principal de la presentación musical global.

A través de sus redes sociales, Pato Quiñones confirmó que formará parte del cuerpo de baile que acompañará a Bad Bunny en el escenario más visto del entretenimiento deportivo. “Hoy nos ve y escucha el mundo”, escribió el bailarín en Instagram al anunciar su participación en el show.

La aparición de Quiñones en este show, uno de los más seguidos del calendario mediático internacional, se suma a la expectativa por la actuación del cantante, quien recientemente ganó el Grammy al Mejor Álbum por Debí Tirar Más Fotos.

El espectáculo de medio tiempo está previsto para comenzar durante el entretiempo del partido, hacia las 8:00 p.m. hora local, cuando millones de televidentes y aficionados de todo el mundo seguirán la puesta en escena de Bad Bunny y su equipo en el legendario Levi’s Stadium.

Este momento representa una vitrina internacional para Quiñones en una de las plataformas de mayor audiencia del planeta, mientras Bad Bunny se prepara para llevar su música y espectáculo al público global en una noche clave del deporte y el entretenimiento.