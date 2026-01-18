Bad Bunny celebró dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima y sorprendió a sus seguidores con los invitados que tuvo en ‘La Casita’, entre ellos, famosos como Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes disfrutaron al máximo el show del puertorriqueño.

Tras la celebración del segundo concierto de Bad Bunny en Lima, Melissa Paredes recurrió a sus redes sociales para compartir algunos videos de lo que fue su participación en el segmento del show.

Como era de esperarse, Paredes celebró con alegría que tanto ella como su esposo fueron elegidos para formar parte de ‘La Casita’, donde compartieron espacio con Vania Bludau, Luana Barrón y más.

“¡Amé todo! Aún no lo puedo creer, lo disfruté de principio a fin”, escribió Paredes junto a un video que muestra cómo vivió esta etapa al lado del ‘Conejo malo’.

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: Captura de IG)

En los videos compartidos en los stories de Melissa Paredes se puede ver a la actriz junto a su esposo, ambos cantando y bailando detrás de Bad Bunny, quien incluso en algún momento cruzó miradas con los peruanos.

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que Bad Bunny ofreció dos conciertos a ‘casa llena’ en Perú. Ahora, el popular artista urbano se prepara para llevar su música al show de medio tiempo del Super Bowl.