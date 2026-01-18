Escuchar
(2 min)
Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: IG / Captura de video)

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: IG / Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: IG / Captura de video)
Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: IG / Captura de video)
Por Redacción EC

Bad Bunny celebró dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima y sorprendió a sus seguidores con los invitados que tuvo en ‘La Casita’, entre ellos, famosos como Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes disfrutaron al máximo el show del puertorriqueño.

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny
Farándula

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”
Farándula

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor
Farándula

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”
Farándula

Natalie Vértiz deja la conducción de “Estás en Todas” por “nuevas tareas y caminos”