Tula Rodríguez fue otra de las famosas peruanas que asistió al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima. La popular actriz y conductora de televisión llegó al show acompañada de su hija Valentina, con quien disfrutó del espectáculo de principio a fin.

A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez compartió un tierno video en el que muestra el emotivo momento que vivió con su hija, fruto de su relación con el productor Javier Carmona, mientras ambas cantaban el tema “DtMF” (Debí tirar más fotos).

En el video en mención se puede ver cómo Tula Rodríguez y su hija se graban en simultáneo mientras ambas cantan la emotiva canción. La presentadora de televisión no puede evitar las lágrimas con este tierno momento.

“A pesar de la diferencia de edad, de las etapas distintas y de ver la vida desde lugares tan diferentes, conectamos en momentos como este”, señaló Rodríguez en su post.

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima. (Foto: Captura de IG)

“Un concierto, una canción, mirarnos y saber que estamos viviendo algo juntas. Verte disfrutar, cantar y ser feliz me recuerda que crecer no nos separa, también nos une. Este recuerdo se queda para siempre”, agregó.

Cabe recordar que Bad Bunny ofreció dos conciertos a ‘casa llena’ en Perú, donde asistieron diversos famosos. Ahora, el popular artista urbano se prepara para llevar su música al show de medio tiempo del Super Bowl.