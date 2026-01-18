Escuchar
(2 min)
Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima. (Foto: Captura de IG)

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima. (Foto: Captura de IG)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima. (Foto: Captura de IG)
Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima. (Foto: Captura de IG)
Por Redacción EC

Tula Rodríguez fue otra de las famosas peruanas que asistió al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima. La popular actriz y conductora de televisión llegó al show acompañada de su hija Valentina, con quien disfrutó del espectáculo de principio a fin.

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima
Farándula

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny
Farándula

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”
Farándula

Vanessa López responde a críticas por participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Hablen lo que hablen”

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor
Farándula

Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor