Belinda no será expulsada de México y está tramitando la nacionalidad

La semana pasada, el Tribunal Electoral de México manifestó que Belinda, quien nació en España, al parecer violó el artículo 33 de la Constitución que dice que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". El artículo establece que el poder ejecutivo puede expulsar a extranjeros que lo hagan.



El tribunal no sancionó a la intérprete, pero ordenó "dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda".



En su cuenta de Instagram, Belinda publicó un par de fotografías de su encuentro con Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y escribió:

"Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna (sic), decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias".

Belinda añadió en su mensaje: "Continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor".

Además, el ministro de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete publicó en Twitter una foto recibiendo a Belinda en su despacho.



"Le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias", Navarrete tuiteó.



Este año, durante actos de campaña, Belinda repartió mercancía con acrónimos de la campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



(Fuente: El Universal de México / GDA / AP)