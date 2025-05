Este domingo 18 de mayo, el periodista Beto Ortiz presentará un nuevo y controversial episodio de "El Valor de la Verdad" con Ricky Trevitazzo como protagonista.

El exintegrante de Skándalo contará su versión sobre la ruptura con su excompañero y examigo Luigui Carbajal.

Según adelantó Ortiz, lo que comenzará como una entrevista íntima y emocional tomará un giro inesperado por la sorpresiva aparición de Carbajal en el set.

El periodista confesó que reunirlos fue extremadamente difícil, dado el distanciamiento entre ambos. “Fue bien yuca juntarlos”, declaró.

La tensión acumulada durante los últimos meses estallará en cámara, y según Beto, “ambos llorarán” al revivir momentos dolorosos de su historia.

Una disputa económica que salió a la luz

Durante la grabación, Trevitazzo reveló una disputa por el manejo del dinero recaudado en el concierto por los 25 años de Skándalo.

Señaló que Luigui fue el encargado de la parte administrativa, pero que nunca mostró documentos que respalden los gastos.

“Nunca vi una factura, un contrato. ¿Cómo me demuestras a mí que has invertido?”, cuestionó Ricky visiblemente alterado.

¿Ricky Trevitazzo rompió en llanto?

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Ricky se quebró emocionalmente al hablar de la ruptura con quien consideraba un hermano.

“Te juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo, y saber que no me puedo juntar con él”, expresó entre lágrimas.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo fueron amigos por muchos años.

Un conflicto que llegó a los golpes

Lo más impactante del relato fue cuando Trevitazzo confesó que el conflicto escaló hasta la violencia física.

“Agarró y me metió una cachetada. Le metí como 15 puñetes, (se fue) al suelo”, narró con remordimiento, reconociendo que se arrepiente de haber reaccionado con violencia.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo

¿Dónde y cuándo ver el episodio con Trevitazzo?

La esperada entrevista de Ricky Trevitazzo en El Valor de la Verdad se emitirá este domingo 18 de mayo a través de la señal de Panamericana Televisión.