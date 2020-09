Beto Ortiz compartió una fotografía en su cuenta de Facebook donde se le ve firmando un contrato en una oficina. El presentador señaló que regresa a la televisión.

“Firmando contrato con un canal de TV después de siete meses de sólido desempleo. Ahora te voy a poner a gozal”, comentó el periodista en su red social.

Hasta el momento, Ortiz no comentó a qué canal y cuál será el horario que mantendrá en esta nueva aventura. Cabe recordar que el hombre de prensa pasó bastantes meses fuera de un canal, tal como lo señala en su publicación.

Hace unas semanas Ortiz sorprendió a sus seguidores al afirmar que pensó en la paternidad. Esto luego de leer un mensaje que Pedro Suárez-Vértiz en redes sociales.

“Creo que es algo a lo que me he negado siempre, probablemente porque desde mi condición de hijo único he disfrutado mucho de la soledad y la independencia que te da… Te podría decir que lo he pensado por primera vez en serio, después de haber leído a Pedro Suárez-Vértiz”, señaló Ortiz.

VIDEO RECOMENDADO

Richard Swing saca toda su ira contra Magaly Medina y Beto Ortiz

Richard Swing saca toda su ira contra Magaly Medina y Beto Ortiz | Canal N