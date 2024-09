El periodista Beto Ortiz criticó duramente al presentador de televisión Andrés Hurtado, llamándolo “miserable” por no haber cumplido su promesa a niños pacientes de cáncer, con quienes se comprometió a gestionar apoyo gubernamental de S/ 4,183,700,000 para operaciones y atenciones médicas, durante el Gobierno de Pedro Castillo, en 2022. Ofrecimiento que no fue concretado en su totalidad

Durante el programa “Beto a Saber”, del 2 de septiembre, el escritor llevó a cabo una tensa entrevista con Andrés, conocido en la farándula como Chibolín, a quien invió para interrogarlo sobre sus presuntos vínculos con organizaciones criminales relacionadas con lavado de activos y tráfico de influencias. Sin embargo, aprovechó en recordarle aquel episodio, donde fue acusado de “armar un show” para promover la imagen del encarcelado expresidente.

“Tú intentaste hacer una puesta en escena, llenaste el patio de niños que parecían estar enfermos porque los verdaderos enfermos no podían ir. Y el resultado fue catastrófico porque no solamente salieron señoras de organizaciones de ayuda social a decir que se les había pedido llevar niños ‘peladitos’, sino que además el dinero jamás llegó”, increpó Beto.

Andrés Hurtado se defiende, pero Beto Ortiz lo llamó “miserable” y “grosero”





Andrés Hurtado trató de justificarse, poniendo en juramento la vida de sus hijas Gennesis y Jossety, para alegar que no mintió a los infantes y sus familias. “No me importa lo que piense el país de mí, me importa lo que Dios piense de mí. Tú sabes perfectamente que soy devoto”, dijo.

Para luego continuar: “Lo más sagrado que uno tiene son los hijos. Que se mueran mis tres hijas si es que yo miento”. Esta respuesta despertó la indignación del periodista, quien lo calificó de “miserable” y “grotesco”. “Discúlpame, pero me parece miserable lo que estás haciendo. Deja a tus hijas en paz, es grotesco que hagas un juramento por sus vidas”, sentenció molesto.

MÁS INFORMACIÓN: Ana Siucho denunció a Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias

La promesa incumplida





Como se recuerda, el presentador invitó a padres y niños de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, para un evento en Palacio de Gobierno. Sin embargo, debido al grave estado de salud de los menores, de los 104 infantes afiliados, solo asistieron 30. El resto de participantes fueron niños con otras afecciones.

“Estábamos afuera sentados mientras presentaban su espectáculo. Luego el presidente hizo su anuncio de esa gran cantidad de dinero mencionando que serviría para diversas mejoras pero en ningún momento nosotros pensamos que lo anunciado no tenía sustento económico real”, declaró María Lumbre Figueroa, presidenta de la asociación, a El Comercio en 2022.

Según las autoridades de aquel tiempo, el monto ofrecido se entregaría en un lapso de 10 años. En 2022, el Ministerio de Economía desembolsó únicamente S/ 122 908 943 para la lucha contra el cáncer.

“Con 122 millones de soles no se piensa construir los 20 o 30 neoplásicas que uno quiere, ni comprar la medicina gratuita que les dije bien claro que se necesita para todos los pacientes con cáncer del país”, sentenció en su programa de Panamericana TV, en ese mismo año.